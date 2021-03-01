Коммунальные услуги жителей Чувашии оплатят производители товаров и ритейлеры

С марта 2021 года жители Чувашии смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) кэшбэком с повседневных покупок. Платежный сервис СКРЕПКА совместно с крупным поставщиком коммунальных услуг — компанией «Т Плюс», запустил первый проект в Чебоксарах и Новочебоксарске: для горожан теперь доступна возможность оплаты товарным кэшбэком начислений за горячую воду и отопление.

«Последствия пандемии, безусловно, сказались на секторе ЖКХ. В этой ситуации возможность оплаты ЖКУ кэшбэком с ежедневных покупок станет хорошим решением: потребители смогут сократить расходы на коммунальные платежи, а мы — уменьшить задолженность со стороны клиентов-физических лиц» — комментирует Вячеслав Зданович, директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Кэшбэком можно оплатить услуги по отоплению и горячей воде. В зависимости от накопленной суммы погасить можно до 100% ежемесячных начислений. Достаточно установить мобильное приложение СКРЕПКА и указать номер своего лицевого счета в компании «ЭнергосбыТ Плюс*». Накопленная сумма будет перечисляться автоматически с 20 по 22 число каждого месяца.

«Кэшбэк в счёт оплаты ЖКУ – новое направление, востребованное и компаниями – поставщиками коммунальных услуг, и потребителями, для которых расходы на ЖКУ являются обязательными и регулярными. Ранее в России не было подобного опыта. В самое ближайшее время мы планируем распространить практику оплаты коммунальных платежей с помощью кэшбэка на другие регионы России. Так, одновременно с Чувашией мы запускаем проект в Марий Эл. С апреля к проекту начнут присоединяться еще четырнадцать регионов», — подчеркнул Алексей Шумилин, основатель и генеральный директор платежного сервиса СКРЕПКА.

Приложение СКРЕПКА объединяет программы лояльности производителей товаров, магазинов и поставщиков услуг. Пользователь может получить до 25% кэшбэка за покупки товаров повседневного спроса: продуктов питания, бытовой химии и других, в любых супермаркетах или магазинах «у дома». Также в маркетплейсе СКРЕПКИ представлены более 300 онлайн-магазинов с возвратом до 49%.

Согласно информации РИА Рейтинг, в Чувашии средняя сумма расходов населения на коммунальные услуги составляет 2538 рублей. Общая сумма задолженности за 2019 год по республике составила 3,56 млрд рублей.

В конце 2020 года Министерство энергетики РФ объявило о том, что с 1 июля этого года россиян ждет плановое повышение тарифов за услуги ЖКХ в пределах 5%. В феврале 2021 года министерство выступило с сообщением о планах повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля. Существует вероятность, что эта мера также приведёт к росту тарифов на отопление и электричество.

СПРАВКА СКРЕПКА – первый в России платежный сервис на базе товарного кэшбэка. Сервис объединяет программы лояльности производителей товаров, магазинов и поставщиков услуг, выступая «единым окном» для пользователей. В 2019 году приложение СКРЕПКА появилось на рынке потребительского кредитования для оплаты кэшбэком любых банковских кредитов, кредитных карт или микрозаймов. В 2021 году Платежный сервис выходит на рынок ЖКХ. АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», представленная в 14 регионах Российской Федерации. Имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской области и Удмуртской Республики. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Общая численность сотрудников – 6700 человек.

*Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.