Пожилая жительница Моргаушского района оказалась в снежном плену

В редакцию обратилась наша читательница из деревни Юнга Надежда Шандимирова. Она рассказала о беде, в которую попала ее соседка. Этой зимой из-за снегопадов часто приходится чистить снег, а труд этот, надо сказать, не всем по силам. Ее соседка Зоя Гаврилова, инвалид с детства, особенно страдает от нынешних снегопадов и заносов.

Но все трудности можно было бы пережить, если бы дорогу в деревне расчищали по технологии, не в ущерб людям. Неделю назад снег с дороги убрали трактором, просто сдвинув его с проезжей части. В результате завалили подходы к домам жителей, под завалами оказалась и тропинка к дому пожилой женщины. Теперь вместо нее огромная снежная гора, которую убрать не всякому мужчине под силу.

Обращение в администрацию сельского поселения, по словам неравнодушной Надежды, результата не дало. Теперь пожилой жительнице ни в магазин выйти, ни до сарая добраться без штурма снежных завалов не получается. А какие штурмы в почтенном возрасте, да еще и инвалиду? Ходить в обход через дворы соседей тоже не вариант, потому что в огородах сугробы по пояс.

Зоя Гаврилова плачет: 30 лет она живет в этой деревне, и ни разу не замечала к себе плохого отношения. Она никак понять не может, в чем провинилась, что ей такие баррикады выстроили, и ликвидировать их не хотят.

…Дозвониться до сельской администрации у нас не получилось — по-видимому, люди работают, а не в кабинетах штаны просиживают. Поэтому остается уповать только на то, что внимание газеты «СЧ» к такой небольшой, по меркам республики, проблеме разбудит интерес руководителей к поиску решения — как освободить жителей из снежного плена.

Фото Надежды Шандимировой

Снежные горы вместо тропинки к дому жительницы деревни Юнга.