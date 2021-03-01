«АККОНД»: встречайте весну со вкусом!

Рынок продуктового ритейла быстро меняется. Но несмотря на то, что во всем мире сейчас наблюдается тенденция к смещению интереса потребителей в сторону онлайн-продаж, розничная сеть фирменных магазинов «АККОНД» развивает торговлю во всех направлениях, ориентируясь на самые разные категории покупателей.

Крупнейшая розничная сеть насчитывает более 300 фирменных магазинов «АККОНД» по всей стране, в том числе и на условиях франшизы.

Магазины функционируют как в формате супермаркета, так и имеют узкоспециализированную направленность. Стремительно набирает обороты новый проект — интернет-магазин akkond-online.ru с доставкой кондитерской продукции по всем регионам.

Еще один формат торговли, который развивает «АККОНД», — мелкооптовый магазин, предлагающий приобрести кондитерскую продукцию в широком ассортименте прямо с фабрики небольшими партиями по оптовым ценам.

В преддверии весенних праздников, безусловно, коробка конфет — в рейтинге самых актуальных подарков. В мелкооптовом магазине «АККОНД» всегда можно найти идеи самых красивых и оригинальных презентов для коллег, преподавателей, докторов, просто друзей и знакомых.

Специально к праздничному сезону «АККОНД» подготовил новые наборы любимых конфет в подарочном дизайне, которые уже появились в продаже. Компетентный персонал всегда поможет в выборе на любой бюджет.

Формат мелкого опта позволяет организациям сделать выгодную покупку от одной упаковки, что очень удобно как для маленьких компаний, так и для крупных корпораций.

«У нас большинство коллектива составляют женщины, — говорит Ирина, начальник отдела кадров одного из крупных предприятий города. Конечно же, коробочка любимых конфет — это милый сюрприз, душевный презент и приятный комплимент для любой дамы на все времена! Очень комфортно делать покупки в одном магазине сразу большой партией и по выгодным ценам».

Мелкооптовый магазин работает не только с предприятиями. Обычные потребители также могут приобрести свой любимый продукт по выгодным ценам от одной упаковки.

«На детский праздник покупали десерт «Бонифати» с разными вкусами, — комментирует Светлана, мама 6-летней дочки. — Порадовало, что выбор огромен, вся продукция свежая, напрямую с фабрики. Ну и конечно же, привлекают внимание цены, они заметно отличаются от обычной розницы».

«Приезжаем в мелкооптовый магазин «АККОНД», если собираемся в гости к родственникам. Семья большая, хочется всем привезти сладкий сувенир из Чувашии. Что может быть лучше нашей визитной карточки — «Птицы дивной» и «Болетто»! Да и новинки всегда радуют», — делится семейными традициями Елена.

«Приятный персонал, вежливое оперативное обслуживание, всегда при выборе продукции можно получить грамотный ответ и профессиональную консультацию», — у покупателей только положительные отзывы.

Формат мелкого опта очень удобен для индивидуальных предпринимателей как дополнительный способ успешного ведения бизнеса. Покупатель может сразу выбрать и приобрести товар с товарной накладной и копиями сертификатов качества, что очень важно для юридических лиц.

У Вячеслава продуктовый магазин на рынке: «Для своих постоянных клиентов выбираю все самое лучшее. Уже изучил их предпочтения и сам контролирую товарный запас. Прекрасно, что в любой момент есть возможность посетить «АККОНД» на Калинина и сделать свой ассортимент разнообразнее и привлекательнее, ведь чебоксарскую сладкую продукцию любят все! Кроме знакомого классического ассортимента всегда стараюсь выбирать что-то новое. Недавно попробовал конфеты с печеньем, карамелью и начинкой со вкусом пломбира «ТРИО», сегодня взял другую новинку — конфеты с жареным арахисом «Гранднатс».

Мелкооптовый магазин «АККОНД» по адресу: г. Чебоксары ул. Калинина, 113 имеет удачное расположение. До него удобно добраться как на общественном транспорте, так и на своей машине. Для автовладельцев предусмотрена доступная парковка, что, несомненно, весомый плюс при погрузке товара.

Приглашаем всех жителей и гостей республики за приятными и выгодными покупками!