В школах республики прошли киноуроки на тему чести и ответственности

В актовом зале чебоксарской гимназии № 5 в рамках проекта «Киноуроки в школах России» состоялся показ короткометражного фильма «Александр», рассказывающего о важной теме ответственности за свои поступки. Демонстрация ленты была приурочена ко Дню защитника Отечества — 23 февраля.

Проект «Киноуроки в школах России» предполагает показ в классах короткометражных фильмов, посвященных справедливости, искренности, чувству долга и другим духовно-нравственным понятиям. В создании фильмов принимали участие дети. В школах нашей республики одновременно прошло сразу несколько киноуроков — ученики младших классов увидели картину «Когда небо улыбается», затрагивающую тему радости, для учеников постарше проведен урок по фильму «Честь имею» — соответственно на тему чести, а для старшеклассников — по фильму «Александр».

В гимназии № 5 этот фильм представила режиссер и сценарист проекта Елена Дубровская, вместе со старшеклассниками его посмотрели вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева и депутат Госдумы РФ Алена Аршинова (образовательный проект создан по инициативе партии «Единая Россия»).

Фильм посвящен истории двух братьев — старшего Ярослава и младшего Федора. Ярослав не сразу понял, насколько высока его ответственность за младшего брата. Федора похитили, но в итоге старший брат все-таки успел его спасти. Параллельная линия сюжета рассказывает о том, что нужно помнить и чтить историю своей страны, в том числе подвиги Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

После просмотра фильма прошло долгое обсуждение сути и смысла киноленты, взрослые и дети делились своим видением о том, что же такое ответственность. Алена Аршинова поделилась историей из своего детства, которое прошло в Приднестровье: «Как сейчас помню смерть одноклассника Сережи Колесникова… Он подорвался на мине, которую террористы установили недалеко от школы. Еще тогда я задавалась вопросами «Как вообще такое возможно? Почему? За что? Кто за это ответственен?» Было очень больно. Переживая такие события, полностью осознаешь всю важность мирного неба над головой, которое у нас с вами сейчас есть. С тех пор у меня повышенное чувство ответственности, потому что каждый из нас вносит свой вклад в мир», — поделилась эмоциями рассказчица. Многие ребята в зале очень прониклись этим рассказом и искренне сопереживали.

АЛЛА САЛАЕВА, вице-премьер правительства Чувашии — министр образования и молодежной политики: «Главная идея картины, которую мы посмотрели, да и всего проекта в целом — это призыв не быть равнодушными. Фильмы, которые смотрят учащиеся в рамках проекта, очень глубокие, эмоциональные. Думаю, сегодня мы этой цели достигли, никто из школьников не ушел равнодушным».

СПРАВКА «СЧ»

В рамках проекта «Киноуроки в школах России» предусмотрено создание 99 короткометражных фильмов. Около трети картин уже сняты и готовы к показу. Ленты подготовили в Башкирии, Карелии, Калужской, Псковской, Ленинградской областях. Съемки следующего фильма запланированы в Чувашии, его темой будет «уважение».

Фото Родиона Калинкина

Во время киноурока у гостей сложился отличный контакт с ребятами, которые не только слушали взрослых, но и сами активно высказывали свое мнение.