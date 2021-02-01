Альтернатива потерям, износу котельных и теплотрасс

Под самый конец минувшего года Правительство РФ утвердило отнесение к ценовой зоне теплоснабжения двух городов Чувашии — Чебоксар и Новочебоксарска. Речь идет о так называемой модели «альтернативной котельной», основанной на стабильных долгосрочных правилах регулирования с учетом баланса интересов потребителей и производителей. Детали перехода к новой системе функционирования отрасли в прошлый четверг на рабочей встрече в Доме правительства республики обсудили Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Меньше килограммов и больше гигакалорий!

Как сообщил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков, сегодня возраст 80% квартальных теплосетей Новочебоксарска превышает 20 лет. Технические потери тепла составляют 22-23%. Именно эта ситуация предопределила решимость энергетиков — «нужно действовать». С переходом к ценовой зоне инвестиции «Т Плюс» в инфраструктуру города-спутника за 15 лет превысят 3,6 млрд рублей. В результате потери тепла должны уменьшиться более чем в два раза — до 10%, износ теплосетей снизится на 25%.

А вложения в развитие теплоснабжения столицы региона, рассчитанные на ближайшие 25 лет, составят порядка 18 млрд рублей, что в два раза больше, чем при существующей системе тарифного регулирования. Основные инвестиции будут направлены на модернизацию муниципального теплового хозяйства: замену 100% квартальных сетей, а это 686 км теплотрасс, обновление всех муниципальных котельных, а также реконструкцию более трех десятков центральных тепловых пунктов, насосных станций, строительство 3 блочномодульных газовых котельных взамен 4 угольных котельных в Заволжье и так далее. Также будет реконструировано 60 км магистральных тепловых сетей «Т Плюс». Тем самым существенно снизится удельный расход топлива — до 157 кг на 1 Гкал тепла, в два раза «помолодеет» вся инфраструктура теплоснабжения.

Отдельный вопрос — тема тарифов, именно она в первую очередь волнует горожан. «Скачкообразного роста тарифов не будет, — заверил Сергей Анатольевич. — Ценовое меню в рамках переходного периода будет утверждаться правительством республики. Процесс для потребителей максимально «сглажен» — в целом к цене «альткотельной» мы придем только через 15 лет».

Обновление без собственных ресурсов

Сегодня идет подготовка к заключению концессионных соглашений с муниципалитетами. В столичную администрацию соответствующая заявка энергетиками уже подана. Именно в концессии и переходе в ценовую зону теплоснабжения видит Глава Чувашии «возможность решения важной задачи обновления систем теплоснабжения, не затрагивая собственные ресурсы».

«И речь идет не только о трубах от котельных до потребителей, — отметил он, — хотя это — надежная работа труб — тоже одно из главных составляющих качественного теплоснабжения потребителей. Очень важно, что мы получаем возможность кардинального обновления самих объектов генерации — котельных. Очевидно, что современные технологии позволяют более эффективно использовать топливо, вырабатывая при этом необходимый объем тепловой энергии. И количество котельных существенно уменьшится, а это еще и экологическая тема — воздух станет чище».

Такую задачу, по мнению Олега Алексеевича, «должны решать не просто крупные игроки на рынке, а обладающие ресурсами организации, которые могут сделать все на современном уровне, компетентно и надежно». Именно такую организацию он видит в лице «Т Плюс». Сотрудничество с компанией, уверен руководитель региона, «позволяет решить весь комплекс задач по обеспечению потребителей качественным теплоснабжением при понятных ценовых параметрах. Один оператор будет обеспечивать весь цикл — от генерации тепла до его доставки потребителям, это более понятная процедура, в том числе в части государственного контроля за качеством этой услуги».

Выгодно нам, на пользу вам

Андрей Вагнер признал, что заинтересованность «Т Плюс» в концессии обусловлена экономикой. Но концессия идет на пользу и потребителям. В том же Новочебоксарске сегодня состояние сетей компании на порядок лучше, чем у муниципальных теплотрасс. Потребителям неинтересно, где теряется тепло — в трубах квартальных или сетях «Т Плюс», им важны качество теплоснабжения, комфорт в их квартирах.

«Мы знаем, какими методами можно побороть эти потери, — подчеркнул Андрей Александрович. — Более того, «альткотельная» и ценовая зона — это единственная законодательно утвержденная возможность для решения таких задач. Мы планируем качественно изменить существующую систему теплоснабжения региона, сделать ее еще надежнее и эффективнее. И я благодарен руководству республики за своевременность и качество принятых решений, что позволяет нам сегодня переходить в фазу их реализации».

Высоко оценил он и стремление руководства региона к сокращению задолженности потребителей за тепловую энергию. По словам директора филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслава Здановича, годом ранее дебиторская задолженность составляла 849 млн рублей. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, республика сократила долги за энергоресурсы — к концу прошлого года они уменьшились до 787 млн рублей.

А первых результатов в рамках реализации планируемых концессионных соглашений ждать, кажется, придется не долго. Андрей Вагнер отметил, что первые 100 млн рублей дополнительных инвестиций республика получит уже в текущем году. При этом, отвечая на вопрос корреспондента газеты о возможном желании местных, чувашских, предприятий получить куски большого инвестиционного пирога, дал понять, что в освоении тех миллиардов, которые предстоит вложить в теплоснабжение двух городов Чувашии в ближайшие годы, на них тоже рассчитывает: «Объем работ — физически огромный. У нас все открыто: объявим конкурсы — пусть участвуют».

Фото cap.ru

Что, где, когда строить и реконструировать — Олег Николаев и Андрей Вагнер обо всем договорились.