Игорь Комаров: рабочая поездка в Республику Мордовия

10 февраля 2021 года в Саранске полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел личную встречу с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым и рабочие совещания.

На совещании по общественно-политическим вопросам обсуждались предстоящие выборы в органы власти, которые пройдут в Единый день голосования.

«Самое главное, чтобы выборы всех уровней в округе прошли открыто, конкурентно и легитимно. Совмещение в единый день голосования выборов разных уровней означает увеличение числа участников, в том числе кандидатов и наблюдателей. Необходимы скоординированные действия органов правопорядка и соответствующих территориальных органов госвласти для обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса и соблюдения избирательного законодательства», – сказал Игорь Комаров.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что изменения в составе депутатов однозначно будут, но не ради изменений: «Считаю, обновление нужно вести по классической технологии кадрового резерва. Главные критерии – профессионализм и повестка, с которой новые люди идут на выборы. Очень поможет познакомиться с молодыми, перспективными людьми кадровый конкурс, ранее анонсированный в республике».

Также состоялось обсуждение ключевых вопросов социально-экономического развития республики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, решение накопленных в предыдущие годы бюджетных и долговых проблем региона, исполнение мероприятий нацпроектов, планируемые и реализуемые меры по восстановлению деловой активности, поддержке экономики и повышению уровня благосостояния граждан.

«Мы подробно и конструктивно обсудили текущую ситуацию, связанную с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Видим, что есть позитивные сдвиги: в январе ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, регион улучшил тестирование населения на COVID-19, создал достаточный резерв коечного фонда, организовал вакцинацию граждан от коронавируса. Вместе с тем, необходимо уделять пристальное внимание поддержанию достигнутого уровня тестирования и темпов вакцинации людей, быть готовыми к приему и использованию новых поставок вакцины, обеспечению лекарствами пациентов», – обозначил полпред в ходе совещания.

Игорь Комаров отметил, что актуальными в условиях пандемии коронавируса остаются обеспечение доступности для населения плановой медицинской помощи, в том числе для больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, проведение мероприятий по улучшению демографической ситуации.

Благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета и принятым регионом мерам по повышению бюджетной дисциплины региону удалось уменьшить объем долговых обязательств, нарастить собственную доходную базу бюджета. «Позитивным моментом является увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия по итогам 2020 года почти на 4,5%», — подчеркнул полпред. Однако решению проблем просроченной кредиторской задолженности и высокого уровня долговой нагрузки на бюджет необходимо уделить пристальное внимание.

Артём Здунов сообщил, что в январе республика разработала и согласовала с Минфином России план финансового оздоровления, сейчас он активно реализуется: «Уже по прошлому году новых заимствований у нас не было, но 49 миллиардов долга, конечно, тянут вниз. Вопрос с долговой нагрузкой нам принципиально важно решить с помощью федерального центра, а также наращивая собственные доходы и существенно пересмотрев расходы».

Полпред обратил внимание, что «в регионе проведена большая работа по разработке и реализации мер, направленных на восстановление и развитие экономики, поддержке занятости. Но принципиально важно не количество мер и их разнообразие, а то, насколько ощутимой, своевременной и доступной является поддержка для конкретных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства».

Определенные успехи у республики в этом направлении есть. В 2020 году Мордовия стала одним из немногих регионов округа, где отмечен рост объемов промышленного производства за счет обрабатывающего сектора (на 4,8%). Также существенный вклад в экономику вносит традиционная для республики отрасль – сельское хозяйство (рост на 6,2%). «Это те направления, где есть резервы для роста экономики и раскрытия налогового потенциала региона», – считает полпред.

Игорь Комаров подчеркнул, что, работая над улучшением положения дел в экономике и социальной сфере, «в центре всех решений, планов и программ, как неоднократно отмечал Президент России Владимир Путин, должен находиться человек».

Повышение качества жизни граждан и структурные изменения в экономике осуществляются в рамках национальных и федеральных проектов. Вместе с тем, мониторинг ситуации в ПФО показывает, что в республике есть сложности в реализации нацпроектов, а также в обеспечении стабильного уровня и повышения доходов граждан. Эти трудности связаны, с одной стороны, с бюджетными ограничениями и негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику, с другой стороны – требуют активных действий органов власти всех уровней в решении накопившихся бюджетных и долговых проблем региона.

Полпред отметил: «Перед новой командой правительства республики стоят масштабные задачи по развитию региона, преодолению последствий коронавирусной инфекции, улучшению инвестиционного климата и деловой активности, развитию налогового потенциала и повышению уровня благосостояния жителей республики. И руководству региона удалось начать конструктивное взаимодействие с федеральным центром в решении этих задач».