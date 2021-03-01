Чувашия присоединится к пилотному проекту «Ментальное здоровье»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Владимир Колчин и Глава Чувашии Олег Николаев обсудили реализацию проекта «Ментальное здоровье» во время личной встречи. В Приволжском федеральном округе этот проект реализуется второй год как пилотный. Основной его участник — Нижегородская область. Но, по словам помощника полпреда Президента России в ПФО, у Чувашии огромный потенциал, чтобы присоединиться к нижегородцам. В регионе уже создана система раннего выявления детей в возрасте от полутора до трех лет с расстройством аутистического спектра. «По этому показателю республика работает очень эффективно и заслуживает оценку «пять с плюсом», — отметил Владимир Колчин.
Глава Чувашии поблагодарил высокого гостя за тесное сотрудничество с правительством региона и отметил, что республика готова и дальше активно выстраивать систему комплексного сопровождения детей с ментальными расстройствами: «Цель — быть полезными людям и направить бюджетные средства на действительно необходимые для жителей проекты. Первый блок проекта «Ментальное здоровье» у нас в республике очень хорошо поставлен, поэтому будет продолжена работа по выстраиванию всей системы. В частности, и педагоги должны получить все необходимые знания для использования их в работе с детьми с ментальными расстройствами».

Опубликовано: 11 марта 2021 г.


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