Чувашия присоединится к пилотному проекту «Ментальное здоровье»

Владимир Колчин и Глава Чувашии Олег Николаев обсудили реализацию проекта «Ментальное здоровье» во время личной встречи. В Приволжском федеральном округе этот проект реализуется второй год как пилотный. Основной его участник — Нижегородская область. Но, по словам помощника полпреда Президента России в ПФО, у Чувашии огромный потенциал, чтобы присоединиться к нижегородцам. В регионе уже создана система раннего выявления детей в возрасте от полутора до трех лет с расстройством аутистического спектра. «По этому показателю республика работает очень эффективно и заслуживает оценку «пять с плюсом», — отметил Владимир Колчин.

Глава Чувашии поблагодарил высокого гостя за тесное сотрудничество с правительством региона и отметил, что республика готова и дальше активно выстраивать систему комплексного сопровождения детей с ментальными расстройствами: «Цель — быть полезными людям и направить бюджетные средства на действительно необходимые для жителей проекты. Первый блок проекта «Ментальное здоровье» у нас в республике очень хорошо поставлен, поэтому будет продолжена работа по выстраиванию всей системы. В частности, и педагоги должны получить все необходимые знания для использования их в работе с детьми с ментальными расстройствами».