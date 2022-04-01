В Чувашии прошел первый в России окружной форум по проблемам финансовой грамотности

«Разбираться в финансах так же необходимо, как читать и писать»

Площадкой для обсуждения самых актуальных тем, касающихся финансового просвещения граждан, стала в эту пятницу столица Чувашии. На окружной форум по повышению финансовой грамотности в Чебоксарах собрались федеральные эксперты, руководители региональных финансовых ведомств в Приволжском федеральном округе, представители Банка России, Ассоциации развития финансовой грамотности, образовательных институтов, контрольно-надзорных органов и волонтерских организаций. Всех участников объединяла одна общая цель – помочь людям в непростой для страны обстановке разобраться в сложных финансовых вопросах.

Насыщенная программа форума началась с пленарного заседания. Приветствовал участников полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Он рассказал, что идея проведения мероприятия зародилась еще в 2021 году. Причем инициатива поступила от Волго-Вятского управления Банка России и Чувашской Республики, где опыт работы по повышению финансовой грамотности населения признан одной из лучшей региональных практик. Идея нашла отклик со стороны Центрального банка, Минфина страны. Игорь Комаров подчеркнул, что Приволжский федеральный округ стал первой в России площадкой, где собрался широкий круг экспертов разных уровней, чтобы обсудить тему финансового просвещения.

«Новые вызовы времени диктуют нам необходимость оперативно реагировать на них. Особенно важно усилить работу по формированию новых знаний и здоровой финансовой культуры у домохозяйств с невысокими доходами, малого бизнеса, социально незащищенных групп населения», — считает полпред. И тут, по его мнению, важны все составляющие: от самых простых, которые помогут спланировать собственный бюджет, до самых тонких настроек системы воспитания и образования финансово подкованных граждан.

В этом направлении сегодня делается немало. По словам Игоря Комарова, реализуется Стратегия по повышению финансовой грамотности в России, разработаны региональные программы, образовательные мероприятия для детей и людей старшего поколения и так далее. Только за прошлый год в ПФО разными просветительскими программами было охвачено более 10 тыс. школ и 750 учреждений среднего профессионального образования. Более 5 тыс. педагогов повысили квалификацию по финансовой грамотности.

Отдельного внимания заслуживает защита людей от мошенничества. Каждое четвертое преступление в России в настоящее время совершается с использованием IT-технологий, и подавляющее большинство — хищение денежных накоплений граждан с их банковских счетов с помощью методов так называемой социальной инженерии, то есть манипулирования сознанием людей. Словом, есть над чем работать и с финансовыми институтами, и с органами исполнительной власти и правоохранительными структурами, и с гражданами. Причем лучшие примеры взаимодействия, по словам полпреда, должны транслироваться и масштабироваться в других регионах, для обмена таким опытом и нужен форум.

Так, о наших региональных наработках по повышению финансовой грамотности населения рассказал участникам встречи Глава Чувашии Олег Николаев. «Мы эту работу ведем очень системно и гордимся тем, что вовлеченных в этот процесс людей разных возрастов и профессий становится все больше», — обратил внимание руководитель региона, сообщив, что в этом году в Чувашии появилось профессиональное некоммерческое объединение людей, которые готовы над этим направлением работать безвозмездно и с огромным интересом. «Будем и дальше двигаться по выбранным направлениям, наполняя их содержательно и, естественно, корректируя наши действия исходя из лучших практик других регионов и принимаемых решений коллегами из федерального Правительства», — добавил Олег Николаев.

Заместитель министра финансов России Михаил Котюков, обозначив задачи по дальнейшему развитию Стратегии, отметил, что в сегодняшних условиях навыки финансово грамотного поведения так же необходимы, как умение читать, писать и считать. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о том, как сегодня, в условиях санкций, на законодательном уровне обеспечивается поддержка финансового рынка, доступность и качество банковских услуг для граждан. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, член Совета директоров Банка России Михаил Мамута проинформировал о регулировании финансового рынка и защите прав потребителей. Своими региональными практиками по повышению финграмотности граждан поделился и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин рассказал о поддержке клиентов и минимизации рисков для населения.

Выступали на заседании и другие эксперты, в том числе и по видеосвязи. Несмотря на то, что каждому из спикеров было выделено не больше 10 минут, мероприятие продлилось более двух часов. Не случайно модератор встречи — директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов подметил две особенности форума: крайне высокий уровень экспертов и, увы, ограниченное количество времени. Впрочем, подробнее озвученные темы обсуждались и потом, когда участники разошлись по разным секциям, где можно было познакомиться с опытом разных регионов. О том, что за письма разносят почтальоны финансовой грамотности в ульяновской области и чем занимается в Марий Эл «Университет третьего возраста», мы расскажем в одном из ближайших номеров.