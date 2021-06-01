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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ
главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

«Визит полпреда Президента России Игоря Комарова — большая честь и ответственность для нашего учреждения. В ходе визита он отметил высокий уровень цифровизации, подчеркнув, что центр одним из первых в стране перешел на электронную историю болезни и безбумажный документооборот. Полпред одобрил строящиеся на территории центра объекты — реабилитационный корпус и мини-гостиницу для пациентов. Высоко оценив работу центра, Игорь Анатольевич обсудил с администрацией перспективы его развития. В период пандемии, когда основное внимание приковано к эпидемиологической ситуации, важно сохранить доступность и качество медицинской помощи пациентам неинфекционного профиля, имеющим серьезную хроническую патологию, в том числе костно-суставной системы».

Опубликовано: 17 июня 2021 г.


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