Игорь Комаров посетил в Чебоксарах центр травматологии и детский сад «Созвездие»

Чувашия показывает пример. Ее опытом могут воспользоваться соседние регионы

На минувшей неделе полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров прибыл в Чувашию с рабочим визитом. Вместе с Главой республики Олегом Николаевым полпред посетил в Чебоксарах Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России и муниципальный детский сад № 7 «Созвездие».

Для первых посетителей двери медицинского центра, построенного в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», открылись в 2009 году. С тех пор центр — один из ведущих в стране, по объему эндопротезирования суставов он входит в первую тройку медучреждений России.

Игорь Комаров и Олег Николаев ознакомились с так называемым цифровым контуром центра, который объединяет около 300 автоматизированных рабочих мест во всех структурных подразделениях. Информационная система позволяет вести электронную медицинскую карту с предоставлением доступа к модулям «Лаборатория» и «Рентгенология». Причем Личный кабинет пациента открывает больному доступ к результатам проведенных осмотров и исследований из любой точки планеты. Пациентов здесь идентифицируют по специальному бумажному браслету со штрихкодом, что исключает любые ошибки в ходе оказания медицинской помощи.

Полпреду рассказали и о ходе строительства нового корпуса реабилитационного центра, которое осуществляется при федеральной поддержке. Четырехэтажное здание площадью более 3,6 тыс. кв. м планируют сдать уже в конце этого года. Здесь будут отделения амбулаторной и стационарной реабилитации, операционный блок. Новые мощности позволят расширить оказание медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей на всех этапах реабилитационного лечения. Кроме того, для иногородних пациентов строится гостиница на 12 двухместных номеров.

«Надо сказать, что на очень высоком уровне организована работа и центр, без преувеличения, образцовый. Три четверти всех обратившихся сюда за медицинской помощью — жители других регионов, и это очень важно», — сказал полпред. И в шутку добавил, что в случае получения травмы он точно знает, куда обращаться. Надеемся, что такой необходимости у Игоря Анатольевича не возникнет.

Кстати В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Чувашии ведутся работы по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы.

В этот же день Игорь Комаров и Олег Николаев побывали в детском саду №7 «Созвездие». В 2019 году учреждение признано лучшим инклюзивным детским садом на всероссийском конкурсе. Сейчас детсад посещают 853 воспитанника, в том числе 47 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Здесь созданы все необходимые условия для развития особенных малышей. С детьми работают профессиональные педагоги-психологи, дефектологи, логопеды. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план социализации.

Дошколята с ограниченными возможностями здоровья могут наравне со сверстниками посещать кружки и секции. В садике есть бассейн, оборудованный специальным подъемником, музыкальный и физкультурный залы. Для детей из инклюзивных групп работает лекотека, легостудия, театральная студия, 3D-кинотеатр и многое другое.

«Важно, чтобы эта работа была продолжена и этим опытом могли бы воспользоваться другие регионы. Это полезно и для окружного проекта «Ментальное здоровье», который мы проводим. Хорошо, что такое внимание уделяется руководством региона данному вопросу. Со своей стороны будем использовать опыт Чувашии в этом направлении и поддерживать эту работу», — отметил Игорь Комаров.

Также полпред провел рабочую встречу с Главой региона Олегом Николаевым и совещание по общественно-политическому развитию республики. Игорь Комаров считает, что подготовка к предстоящим выборам депутатов Госдумы России и Госсовета Чувашии ведется на должном уровне. «Есть все основания считать, что выборы пройдут достойно. Легитимность, прозрачность и безопасность будут обеспечены», — сказал он.