ИГОРЬ КОМАРОВ,

полномочный представитель Президента России в ПФО

«Мы видим, что в Чувашской Республике ведется активная работа по основным направлениям, связанным с обеспечением потребности населения в продуктах питания, товарах первой необходимости, работа по контролю цен и достаточности запасов, по вопросам, связанным с ситуацией в промышленности, на производстве и поддержании логистических цепочек в условиях санкционных ограничений. В принципе мы видим, что меры в республике предпринимаются».

(Из беседы с Главой Чувашии Олегом Николаевым)