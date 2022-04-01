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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ИГОРЬ КОМАРОВ,
полномочный представитель Президента России в ПФО

«Мы видим, что в Чувашской Республике ведется активная работа по основным направлениям, связанным с обеспечением потребности населения в продуктах питания, товарах первой необходимости, работа по контролю цен и достаточности запасов, по вопросам, связанным с ситуацией в промышленности, на производстве и поддержании логистических цепочек в условиях санкционных ограничений. В принципе мы видим, что меры в республике предпринимаются».

(Из беседы с Главой Чувашии Олегом Николаевым)

Опубликовано: 19 апреля 2022 г.


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