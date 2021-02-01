Вышла в свет книга об истории Цивильской Тихвинской ярмарки

Визитной карточкой района более двух веков является знаменитая Цивильская ярмарка. Историки и журналисты писали о ней много. А вот отдельной книги, посвященной ярмарке, пока еще не было, сообщили «СЧ» в редакции газеты «Цивильский вестник».

И вот, наконец, такая книга появилась. Презентация красочного издания со множеством фотографий прошла недавно в районном Центре развития культуры и библиотечного обслуживания. Текст для книги-альбома написал заместитель директора Государственного исторического архива, кандидат исторических наук и давний автор «СЧ» Федор Козлов. Он любезно поделился с редакцией фрагментами своего исторического очерка.

* История существования Тихвинской ярмарки показывает, что, по крайней мере, в 1870-1910 годах управление ею было в руках крепких хозяйственников. Еще с весны приступал к работе специальный ярмарочный комитет, в задачу которого входило решение всех подготовительных вопросов и непосредственное проведение ярмарки. Состав комитета утверждался Цивильской городской Думой и выбирался из числа ее гласных (членов думы с решающим голосом). В 1876 году, например, такой комитет возглавил известный купец Николай Курбатов — крупный хлеботорговец и землевладелец, хозяин кулеткацкой фабрики, нескольких мельниц и винокуренного завода, основатель известной далеко за пределами Чувашии мебельной фабрики. В 1900-е годы председателями ярмарочного комитета, как правило, являлись городские головы и, в частности, Василий Алексеевич Ашмарин — 2-й гильдии купец, державший ренсковый погреб, трактирное заведение и магазин с галантерейным товаром. Он также приходился дядей будущему известному тюркологу и лингвисту, члену-корреспонденту Академии наук СССР Николаю Ашмарину.

* На Тихвинской ярмарке давали концерты и даже показывали кино. Обратимся к историческим реалиям: алатырцам посчастливилось впервые увидеть кино в 1908 году, а стационарные кинотеатры в Чувашском крае были открыты только в 1914 году (в Чебоксарах) и 1915-м (в Ядрине). На таком фоне первый показ кино на Тихвинской ярмарке в 1912 году выглядит ярким спецэффектом для публики…