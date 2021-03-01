«Ястребы» прошли последнюю проверку перед плей-офф

Победа с хорошим запасом

Баскетболисты «Чебоксарских ястребов» в родных стенах провели заключительную встречу регулярного сезона суперлиги-2 против «Нефтехимика» (Тобольск).

Поклонники баскетбола из Чувашии не видели вживую своих любимцев практически три недели. Подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова провели две игры в гостях с противоположным исходом — поражение в остросюжетном боевике с невероятной концовкой в Тамбове и уверенная победа в Липецке. А у мастеров игры в оранжевый мяч из Тобольска в активе был лишь один положительный результат за пять последних матчей. Обоим коллективам было что доказывать на паркете Центра развития маунтинбайка — борьба ожидалась серьезной.

Еще до начала встречи стало ясно — полку зрителей прибыло! Ведь совсем недавно была увеличена посещаемость спортивных мероприятий в помещениях до 75% от общего количества зрительских мест в зале.

«Самое главное, что было очень много болельщиков — нам это помогло», — поделился своими эмоциями уже после игры баскетболист «Чебоксарских ястребов» Павел Кольцов.

Среди болельщиков выделялась группа поддержки, которая своими кричалками оказывала серьезное давление на гостей из Тамбова, иной раз заставляя баскетболистов «Нефтехимика» промахиваться в легких ситуациях.

В первой четверти «ястребы» совершили спринтерский рывок, а во второй десятиминутке подкрепили свое превосходство сразу пятью дальними попаданиями за 4 минуты. Первая половина закончилась с серьезным преимуществом чебоксарцев — 51:30.

«В первой половине игра шла под нашу диктовку и все указания, которые мы давали игрокам, они выполняли», — отметил в интервью корреспонденту «СЧ» после матча главный тренер «Чебоксарских ястребов» Сергей Худаев.

Но ведь на площадке была и вторая команда — тренер «Нефтехимика» порой настолько был недоволен игрой своих подопечных в первой половине, что в сердцах бросал тренерскую планшетку и не знал, что делать.

После того как коллективы перевели дух, началась вторая половина встречи. Эмоции тренера гостей возымели определенный эффект на игроков «Нефтехимика» — для «ястребов» третья и четвертая десятиминутки не стали легкой прогулкой. Вязкая защита с неподготовленными бросками вперемешку с отличными проходами и попаданиями из сложных ситуаций — все было свойственно обеим командам во второй половине встречи. В итоге «ястребы» смогли удержаться на победной волне, а вот баскетболисты гостей не смогли подобно Мюнхгаузену вытащить себя за волосы. Итоговый счет 82:66.

Самым результативным в составе «ястребов» стал Константин Кадыков — на его счету 18 очков, 17 баллов в копилку команды добавил Павел Кольцов.

«Это была важная игра, хорошо, что выиграли, но не с такой большой разницей, как хотелось», — рассказал о перипетиях матча с «Нефтехимиком» игрок «ястребов» Павел Кольцов.

«Игра проходила в не совсем том русле, которое мы бы хотели видеть, третья и четвертая четверти сложились не так, как хотелось бы тренерскому штабу. Я думаю, что мы сделаем соответствующие наработки, рассмотрим ошибки и исправим их, — подвел итог игры наставник «ястребов» Сергей Худаев. — Эта игра нужна была нам для подготовки к следующему этапу — благодаря этому матчу мы посмотрели, кто на что способен».

Фото с сайта sun9-40.userapi.com

Теперь «ястребов» ожидает следующий этап турнира — первые пять команд суперлиги-2 выявят сильнейших в матчах, которые пройдут в одном городе и уже по итогу клубы будут посеяны в плей-офф в соответствии с результатами этих игр. У подопечных Сергея Худаева остается неделя для работы над ошибками.