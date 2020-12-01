Хоккеисты чебоксарской команды «Юман» вернулись из Москвы с победой

Чебоксарский «Юман» скрестил клюшки с московской «Фортуной» — встреча стала первой в истории России игрой по хоккею для незрячих.

«СЧ» уже анонсировала это противостояние. Такой товарищеский матч — бесценный соревновательный опыт для ребят. Ведь, несмотря на недостаток коллективов, хоккей для слепых начинает охватывать все больше регионов в России. Третья команда по этому виду спорта уже появилась в Ижевске.

Встреча началась с торжественной церемонии открытия. Приветствовал молодых хоккеистов известный в прошлом фигурист Алексей Ягудин. Со стартового свистка арбитра ребята старались проявить свои лучшие качества. В дебюте встречи хоккеисты «Юмана» взяли инициативу в свои руки и забросили две шайбы. К концу первого отрезка чебоксарцы добавили в свою копилку еще один гол, и повели со счетом 0:3.

Во втором периоде коллективы решили поиграть в «догонялки». Московские хоккеисты сокращали отставание, но чебоксарцы снова уходили в отрыв. Хоккейный «пинг-понг» закончился со счетом 3:7 в пользу «Юмана». К заключительному отрезку матча московские ребята сохранили больше сил и опять начали стремительно догонять чебоксарцев. «Фортуна» сократила отставание до минимума, но «Юман» смог сдержать натиск в решающие моменты игры и одержал победу со счетом 6:7.

Сюжет об историческом матче был показан на «Первом канале».

Хоккеисты «Юмана» регулярно тренируются и не останавливаются на достигнутом уровне мастерства — впереди их ждет еще больше товарищеских матчей.