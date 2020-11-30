Хоккейный клуб «Юман» примет участие в первом турнире среди незрячих команд

Во Всероссийский день хоккея, 1 декабря, на московской ледовой арене «Спартак» состоится первый матч среди незрячих команд России. В этой встрече примет участие и чебоксарский клуб «Юман». Соперниками хоккеистов из Чувашии станут представители московской «Фортуны». И наши юные спортсмены приложат все усилия для того, чтобы показать хорошую игру в матче, который тоже войдет в историю российского хоккея. Как уже сообщала «СЧ», клуб «Юман» был создан в 2020 году. Сейчас в команде занимаются ребята от 8 до 15 лет. Приобщиться к «игре настоящих мужчин» ребятам помогают опытные наставники — Александр Ларионов и Владимир Петров, которые владеют необходимыми знаниями и навыками по обучению адаптивных хоккеистов.
Опубликовано: 30 ноября 2020 г.
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