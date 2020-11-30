В Чувашии открылся Республиканский центр финансовой грамотности

Счастье не в деньгах, но с ними лучше

Быть подкованным в финансовом плане очень важно в цифровую эпоху. Умение управлять доходами и расходами, распределять деньги, жить по средствам и приумножать имеющийся капитал — все это навыки, без которых сегодня не обойтись. В минувший четверг в институте образования состоялось открытие Республиканского центра финансовой грамотности. Новый центр будет координировать мероприятия по формированию финансово грамотного поведения у разных групп населения, а также станет местом генерации новых идей. В торжественном открытии приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева и советник президента Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» Татьяна Аксакова.

«Дорогие земляки, друзья, мне очень приятно видеть вас здесь, очень приятно, что Чувашия стала первым регионом, подписавшим четырехстороннее соглашение о взаимодействии с Центробанком, Министерством финансов РФ и Ассоциацией банков России, — обратился к присутствующим с приветственным словом Олег Николаев. — Деньги являются основополагающим элементом организации нашей жизнедеятельности. Сейчас мы с вами говорим уже о цифровых валютах, о цифровых деньгах. Повышаются скорости, повышаются возможности, но, с другой стороны, повышаются и требования: к безопасности, к умению этими вещами управлять и грамотно использовать для всех наших дел. Сегодня мы с вами фиксируем формирование института финансовой грамотности, который поможет разным группам населения получать необходимые знания и потом применять их в реальной жизни. Убежден, что этот центр будет востребован жителями Чувашии».

СПРАВКА «СЧ» 2 сентября 2020 года между Кабинетом министров Чувашии, Министерством финансов России, Центральным банком РФ и Ассоциацией банков страны было заключено соглашение о сотрудничестве в повышении финансовой грамотности населения в нашей республике. Четырехстороннее соглашение дало новый импульс в деле повышения финграмотности жителей республики, расширило спектр применяемых инструментов и форм работы. А это, несомненно, положительно отразится на уровне знаний жителей республики о финансах и на качестве их жизни.

Анатолий Аксаков в свою очередь сообщил о проведении в начале следующего года двух больших конкурсов на базе республиканского центра, спонсорами которых станут Национальная ассоциация участников фондового рынка и Всероссийский союз страховщиков.

«Уверен, что благодаря заключенному соглашению и открывшемуся центру в республике будет запущена системная работа по повышению финансовой грамотности населения и мы станем, может быть, самым сильным в этом направлении регионом», — сказал депутат.

В рамках открытия нового центра в институте образования состоялась работа трех секций: семинар для предпринимателей «От личных финансов к корпоративным денежным потокам и прибыли», видеоконференция для педагогов, на которой эксперты финансовых организаций «раскрывали» секреты финансовой грамотности, и деловая игра для школьников под названием «Не в деньгах счастье», основной смысл которой — научить подрастающее поколение находить компромисс между деньгами и счастьем.

Сама игра чем-то напоминает известную игру «Монополия». У детей в руках фишки и карты, ребята тянут карточки, выбрав одну из двух колод: «За счастьем» или «За деньгами», и перемещают фишки по полю в зависимости от того, какая карточка им выпала. Побеждает в игре тот, кто наберет наибольшее количество очков счастья к моменту, когда все карты закончатся. Но строить свою «стратегию победы» исключительно на счастье не получится, потому что, получая «очки счастья», игрок теряет деньги. Так дети учатся грамотно обращаться с финансами и находить баланс между зарабатыванием денег и их тратами.

Также в рамках открытия центра состоялось награждение победителей конкурса «Мой взгляд на мир финансов». Среди награжденных были как школьники, так и их преподаватели.

Ученица школы № 61 Милана Цветкова с пятого класса увлекается финансовой грамотностью. «Мой отец занимается бизнесом, и поэтому такой интерес у меня с детства. Я очень рада, что приняла участие в этом конкурсе, он помог мне развить мои навыки», — делится девочка. Милана признается, что в изучении финансовой грамотности ей во многом помогает ее преподаватель Надежда Егорова.

А учитель иностранных языков школы № 49 Людмила Леонтьева получила диплом победителя конкурса за сценарий классного часа на тему «Как правильно пользоваться карманными деньгами». Занятие ребятам понравилось. «Умение управлять финансами и приумножать их я считаю основой благополучия и комфортной жизни в мире, — говорит Людмила. — Моя задача как классного руководителя — подавать правильный пример ученикам. Поэтому я и решила стать участником конкурса. Участвую впервые, честно говоря, даже немного удивительно, что стала победителем. Это вдвойне приятно».

В заключение вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева вручила директорам школ республики комплекты учебников и методических пособий, а и.о. управляющего отделением Сбербанка Сергей Анисимов передал ректору Чувашского республиканского института образования Юрию Исаеву сертификат на 150 книг по финансовой тематике. А ректор, в свою очередь, вручил удостоверения педагогам, завершившим обучение на курсах повышения квалификации «Методика преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в общеобразовательных организациях Чувашской Республики».

Фото cap.ru

Глава Чувашии отметил, что даже имея достаточно небольшие ресурсы, можно сделать очень многое, правильно расставив приоритеты и сконцентрировав силы на важных целях.