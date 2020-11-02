Хоккеисты «Чебоксар» успешно сразились с курганским «Юниором»

Подопечные Александра Протаповича подходили к противостоянию имея серию из 9 побед подряд. В свою очередь, команда «Юниор» не могла выиграть уже 7 игр. Несмотря на статус соперника, «богатырям» нельзя было расслабляться.

В первой встрече, которая прошла 21 ноября, борьба была серьезная. За 10 минут до конца встречи счет на табло был равный, но решающий удар остался за «богатырями». В итоге «Чебоксары» победили 2:3.

Второй матч состоялся уже 22 ноября. Хозяева вышли вперед в первом периоде, и казалось, что борьбы не миновать, но чебоксарцы обрушили на них шквал атак и забили пять безответных шайб. Счет 1:5 в пользу «богатырей».

После дня отдыха, 24 ноября прошла третья игра. В дебюте встречи «Юниор» снова забросил первую шайбу. На этот раз хоккеисты «Чебоксар» ответили двумя голами, и долгое время сохранялось затишье. В конце второго периода «богатыри» упрочили лидерство, счет стал 1:3. В третьей двадцатиминутке хозяева лишь сократили отставание до одной шайбы и в итоге победа «Чебоксар» 2:3.

Заключительная встреча состоялась 25 ноября. Первый период закончился ничьей 1:1. В начале второй двадцатиминутки «Юниор» вышел вперед, но чебоксарцы за 15 минут забросили три безответных шайбы и спокойно довели матч до победы со счетом 2:4.

«Стопроцентный результат в поездке. Что еще можно желать? — отметил после игр главный тренер клуба «Чебоксары» Александр Протапович. — Если говорить в целом по играм, то они получились напряженными, нервными, тяжелыми. Есть над чем поработать».

Фото вконтакте

Хоккеисты «Чебоксар» занимают на данный момент первое место в первенстве ВХЛ, опережая ближайших преследователей из клуба «Динамо-Алтай» на 9 очков.