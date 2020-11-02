В Чувашии обсуждается внедрение единой платформы для дистанционного обучения

Подошла к концу первая неделя возобновившегося в Чувашии дистанционного обучения. Напомним, с 24 ноября на «дистанционку» были переведены 9-11 классы чебоксарских и новочебоксарских школ, учащиеся ссузов и вузов республики. И если весной в первую неделю дистанта горячие линии и чаты соцсетей «сотрясало» от возмущения родителей, в этот раз пока более-менее спокойно.

И прежде всего потому, что многое уже отработано и отлажено. Из первой волны пандемии педагоги вынесли свои уроки, и в этот раз уже были подготовлены к тому, чтобы выйти в онлайн для проведения занятий.

«Сын учится в 11-м классе 49-й школы Чебоксар, уроки идут онлайн по 30 минут. Он встает с утра также, как в школу, в 8 утра садится за компьютер, слушает, выполняет задания, много занимается самостоятельно, готовится к ЕГЭ. Он у нас ответственный, нацелен на поступление в вуз. Пока дистанционный формат его устраивает», — рассказала многодетная мама Елена Кузнецова. А вот возможная «дистанционка» для младших детей (в семье воспитываются еще три школьника) ее весьма беспокоит. И дело не только в том, что на всех ребятишек не хватит компьютерной техники, просто в отличие от старшеклассников, которые все-таки более мотивированы на учебу, маленьких учеников, как и подростков, тяжелее организовать, им труднее понять, что дом на некоторое время должен стать школой. «Весной нам было действительно тяжело учиться всем вместе. Думаю, сейчас в республике принято оптимальное решение», — уверена многодетная мама.

АЛЛА САЛАЕВА, заместитель председателя правительства Чувашии — министр образования и молодежной политики республики: «Необходимо создать рабочую группу по внедрению дистанционного обучения. Нужно определиться с платформой, которую мы распространим в школах республики. Причем экспертную оценку необходимо получить не только от IT-специалистов, но и от тех, кто будет пользоваться этой платформой: учителей и детей. Для них система должна быть удобной, понятной и эффективной».

В первый же день, когда началась «дистанционка» для старшеклассников, в чебоксарской гимназии № 5 прошло онлайн-собрание для учеников и родителей.

И главный вопрос, который интересовал мам и пап — эффективным ли будет дистанционное обучение? Чтобы никто не сомневался в качестве преподавания, в гимназии запустили ежедневный мониторинг, представляющий собой анализ прожитого дня. Ученикам и родителям предлагается ответить на ряд вопросов: насколько те и другие удовлетворены обучением, усваивается ли тот или иной предмет, причем ученики даже могут поставить оценку педагогу.

Нагрузка на педагогов-предметников сейчас действительно большая, ведь им приходится работать и в очном и в дистанционном формате. Поэтому в организации онлайн-уроков учителям гимназии помогают цифровые методисты, которые сопровождают занятия и помогают избежать технических сбоев.

Между тем, Минобразования совместно с Мининформполитики республики уже давно обсуждают возможность внедрения в школах Чувашии единой цифровой образовательной платформы, по какой, например, сегодня активно работают образовательные учреждения Москвы и Московской области. Для чего она нужна? Сегодня учителя республики проводят онлайн-уроки через различные мессенджеры, социальные сети и программы для видеоконференций. Во всех этих ресурсах, где, кстати, есть свои условия и ограничения, немудрено и запутаться. А вот единая платформа упорядочит и облегчит образовательный процесс как для учеников, так и для педагогов, считают в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии.

Тестирование одной из таких платформ стартовало в пяти школах региона еще в октябре. А на днях директора школ поделились первыми впечатлениями. На совещании в Доме правительства в режиме видеоконференции они отметили большую вместительность базы данных новой платформы, отсутствие временных ограничений. Но сложной показалась система аутентификации (процедура проверки подлинности). С другой стороны, благодаря ей платформа сможет обеспечить безопасность данных, уроки будут защищены от постороннего вмешательства.

— Признаюсь, весной, когда школы были вынуждены перейти на дистант, мы немного растерялись, учителя работали до позднего вечера, искали разные формы, старались, чтобы образовательный процесс проходил эффективно. И все же это было не совсем дистанционное обучение, — признался директор Канашской школы № 3 Марат Шадаев. — А вот та система, которую нам предложили опробовать, как раз помогает решить эти задачи.

И главная из них, по словам Марата Минзагитовича, в том, что новая платформа дает возможность учителю вести урок максимально приближенный к «живому». То есть педагог видит учеников, а они — его, учитель может провести опрос, включить на уроке видеоматериал или презентацию, есть функция доски, на которой может работать и ученик. Словом, идет то самое взаимодействие, которого часто не хватает при использовании других образовательных ресурсов.

Урок записывается и сохраняется в архиве, так что потом школьник сможет к нему вернуться. Тут же прилагается развернутое домашнее задание, тесты с автоматической проверкой. Есть возможность проводить олимпиады, кружки, общешкольные собрания, педсовет и даже курсы по повышению квалификации учителей. По сути, платформа может быть полезна не только в условиях пандемии, но и в качестве дополнения к традиционному образовательному процессу, считает директор третьей канашской школы. Причем чисто технически процесс подключения к платформе, по его словам, не такой уж сложный, для создания базы понадобится всего несколько часов…

Решение по внедрению именно этой платформы в республике пока еще не принято. Как сообщили в Минобразования, в настоящий момент рассматриваются варианты, идет экспертное обсуждение. Однако на тот случай, если ситуация с ковидом будет ухудшаться, должно быть готово решение, которое позволит организовать дистанционное обучение максимально эффективно.

Отметим, по состоянию на 25 ноября подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом в образовательных организациях Чувашии — 302, в числе заболевших 130 учеников и 68 сотрудников школ.

Фото radio-kurs.ru

Сегодня на оперштабе по коронавирусу подведут промежуточные итоги перехода на дистанционное обучение старшеклассников Чебоксар и Новочебоксарска, возможно, будут внесены корректировки.