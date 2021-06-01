На Новочебоксарской ТЭЦ-3 прошли учения совместно с ГУ МЧС

На Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» прошли пожарно-тактические учения с участием Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. На мероприятии были отработаны действия персонала ТЭЦ по ликвидации возможной аварийной ситуации, локализации и тушению «возникшего» на территории станции пожара, тактика взаимодействия с подразделениями пожарной охраны.

По легенде учений в здании мазутонасосной станции ТЭЦ-3 произошло повреждение мазутопровода с последующим разливом жидкости и возгоранием на площади 360 м2. Сообщение о «ЧП» оперативно было передано в соответствующие службы и руководству предприятия. По «тревоге» в готовность было приведено добровольное пожарное формирование Новочебоксарской ТЭЦ-3. Силами оперативного персонала станции были выполнены необходимые аварийные переключения оборудования. До приезда пожарных сотрудники ТЭЦ условно обесточили оборудование, приняли меры к тушению возгорания, эвакуации раненого. В ходе учений также проводили технические работы по заземлению задействованной в тушении пожара техники. На станции был «введен» режим «Повышенная готовность».

Отметим, что на месте учений был развернут штаб пожаротушения. Он руководил работой двух боевых участков. Брандмейстеры организовали «охлаждение» энергоустановок и провели пенную атаку. Из опасной зоны эвакуировали пострадавших. Необходимую помощь им оказали специалисты Республиканского центра медицины катастроф.

В тренировке приняли участие более 40 человек личного состава подразделений МЧС России, 14 пожарных автомобилей. Пожарные расчеты произвели локализацию и ликвидацию пожара. Совместными усилиями учебный пожар был «потушен». Как отметил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашии полковник внутренней службы Алексей Струженков, учения прошли успешно, оперативные службы и персонал ТЭЦ-3 действовали профессионально, выполнив все поставленные задачи.