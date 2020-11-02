Повар из Чебоксар стал финалистом конкурса профессионального мастерства в Ростове-на–Дону

Уроженец Чебоксар Лев Гордеев вышел в финал первого областного конкурса профессионального мастерства «Твоя профессия — твое будущее», состоявшегося в Ростове-на–Дону.

Не так давно, отработав в столице Чувашии более пяти лет по специальности, Лев, повар 5-го разряда, устроился в один из ростовских ресторанов. Узнав о предстоящем конкурсе, решил поучаствовать.

Организатор — Департамент потребительского рынка Ростовской области — провел конкурс в два этапа. На первом, оценив присланные участниками видеозаписи их кулинарных работ, жюри отобрало лучшие. А на заключительном этапе семь финалистов соревновались «вживую». Они встретились на одной площадке, чтобы конкурсная комиссия воочию убедилась в искусстве претендентов на лидерство, почувствовала вкус и аромат съедобных шедевров.

От финалистов требовалось приготовить горячее блюдо из судака и брокколи, а также десерт из груши, шоколада и меда. Задание выполнялось на время, вдобавок жюри, состоящее из кухмистеров высокого уровня, следило за правильной организацией рабочего процесса.

В тройку победителей вошли повара постарше и поопытнее Льва, уже участвовавшие в нескольких подобных конкурсах. Но и наш земляк не остался незамеченным. Жюри оценило уровень его мастерства, отметив оригинальную подачу блюда и эксклюзивный, лично им разработанный соус для десерта — на основе цветков гибискуса (они входят в состав чая каркаде).

Сам Лев считает, что задание было несложным. Он уверен в своих способностях и в победе уже на следующем таком конкурсе. В этом не усомнишься, поговорив с молодым человеком, влюбленным в профессию: «Мы, повара, как врачи. Вспомните изречение восточного мудреца: «Я есть то, что я ем». От грамотного сочетания продуктов, от правильно приготовленной пищи сильно зависит здоровье человека».

Десерт «Глинтвейн» — рецепт от Льва Гордеева Десерт «Глинтвейн» поднимет настроение, поддержит иммунитет (так как богат витамином С) и согреет в холодные дни поздней осени.

Берем 1 яблоко, 1 грушу, 4 ст. ложки сливочного масла, ? ч. ложки корицы, 6 шт. гвоздики, 3 шт. бадьяна, щепотку черного перца, около 1 ч. ложки чая каркаде. Увариваем с добавлением крахмала (минут 10-15) фрукты со специями в 1 литре воды, предварительно нарезав их кубиками. Масса должна получиться достаточно густой.

Затем обжариваем на сливочном масле эти фрукты в соусе и заворачиваем в тонкий лаваш, в форме конвертика.

Для крема: 140 г сливочного сыра взбиваем с 5 ст. ложками жирных сливок до однородной массы.

Десерт подается разрезанным пополам, с кремом. Можно посыпать шоколадной крошкой или какао.

Фото: Наш финалист колдует над десертом.