Уроженец Чувашии Юрий Щеглов выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2020»

Жизнь под парусом и с веслами

Трехкратный чемпион СССР, 11-кратный чемпион России Юрий Щеглов выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2020» Псковской области. А свой спортивный путь этот человек много лет назад начинал в Чувашии.

До 10 лет он был хилым ребенком, пишет Псковское агентство информации. Но потом родители всерьез взялись за укрепление здоровья сына — утренние пробежки, упражнения, обтирания, обливания холодной водой… В 12 лет Юру приняли в секцию гребли, и уже через три года он завоевал первое место среди юношей Чувашской АССР, а в 16 лет стал чемпионом Чувашии. С тех пор со спортом Юрий Иосифович не расставался, он всегда был частью его жизни. Щеглов сумел стать абсолютным трехкратным чемпионом СССР по морскому многоборью, чемпионом Спартакиады народов СССР в командном зачете, обладателем четырехсот медалей всесоюзного, всероссийского и международного масштабов.

Дружеские связи с нашей республикой у Щеглова сохранились на долгие годы. В 2001 году он принял приглашение Федерации парусного спорта Чувашии и вместе с чебоксарским яхтсменом Георгием Ванковичем на маленьком парусном швертботе «Луч» отправился в экспериментальное путешествие по Волге.

«Плавание на подобного рода яхте не просто катание, а настоящая работа. В швертботе есть место только для ног, закрепленных в специальные ремни. Половина тела практически находится на весу, и это требует больших физических затрат, — вспоминал Юрий Щеглов в интервью районной газете «Призыв». — Примерно по 12–15 часов мы не выходили на берег. Питание наше состояло из консервов и хлеба. За все время мы всего два раза разжигали костер. Не хотелось тратить время, а порой просто не было сил. Спасательный жилет под бок, и никаких сновидений»

За восемь дней путешествия, начавшегося в Чебоксарах, двум отважным яхтсменам удалось пройти по Волге 1050 км. А их суточный рекорд преодоления водной дистанции составил 260 км.

Фото media.informpskov.ru

Довелось Юрию Щеглову побывать и на Олимпиаде — в составе тренерского корпуса в 1968 году он поехал на XIX Олимпийские игры в Мехико.