Школьники о налогах — идеальных и реальных

Более 100 работ поступило нынче на конкурс презентаций «Я — будущий налогоплательщик», организованный республиканской налоговой службой среди старшеклассников. По итогам заочного этапа в кустовых налоговых инспекциях отобрали 24 презентации и направили в УФНС России по Чувашии. Здесь жюри допустило к финалу 6 работ.

В актовом зале налогового управления немноголюдно: финалисты со своими наставниками, да пятеро членов жюри, все в масках и стараются соблюдать дистанцию.

Выбор претендентов на призовые места отличается редким паритетом: поровну юношей и девушек, десятиклассников и одиннадцатиклассников.

Одиннадцатиклассница из Шумерли Гульнара Акшова представила забавную сказку «Как Федор Иванович чуть не поссорился с Налоговым кодексом» — о налоговом уклонисте, который как-то во сне увидел последствия всеобщей неуплаты налогов. В больницах некому лечить пациентов, в школах отменяют уроки— учителя тоже остались без зарплаты, даже государственную границу охраняет лишь сторожевая овчарка… Проснулся неплательщик уже исправившимся и сразу же направился в налоговую инспекцию рассчитаться с долгами.

Маринова Татьяна, одиннадцатиклассница из Чебоксарского района тоже обратилась к сказке, сделав упор на методологию. Она предложила обучать дошколят и младшеклассников азам налоговой грамотности, вложив простые формулировки в уста персонажей популярного мультфильма «Дядя Федор, Пес и Кот».

А ученица 10 класса из Ибресинского района Татьяна Никифорова раскрыла налоговую тему, выбрав форму диалога с младшей сестрой. В заключение своей презентации она не забыла поздравить представителей налоговой службы с грядущим юбилеем ведомства.

Юноши были настроены не столь лирически. Десятиклассник Валерий Смирнов (Канашский район) кратко, но емко рассказал о налоговой системе в части ее прикладного значения для государства и для налогоплательщика. И на примере рассчитал налог, представив, что купил автомобиль. Его ровесник из поселка Вурнары Денис Тихонов остановился не только на налоговых платежах, но и на вычетах, проверках в отношении индивидуальных предпринимателей.

Из общего контекста выбивался чебоксарец Иван Широков. «Не буду рассказывать об истории налогообложения, о том, что важно платить налоги и какие налоги мне придется платить в будущем. Я лучше расскажу о том, какие налоги я бы хотел платить», — смело начал свою презентацию одиннадцатиклассник. Он ратовал за полную прозрачность налоговой системы, вплоть до того, чтобы каждый налогоплательщик знал: на уплаченный мной налог на доходы физических лиц возле подъезда поставлена красивая скамейка, а налог на прибыль, взимаемый с моей компании, пошел на ремонт участка шоссе… Финалист предложил ввести в стране прогрессивную шкалу НДФЛ: при доходе в пределах 25 тыс. рублей освободить гражданина от 13-процентного налога, при заработке от 25 до 50 тысяч взимать 19% (первые 25 тысяч по-прежнему не облагаются) и так далее. А при доходах свыше одного миллиона применять 40-проц. ставку… Пожалуй, больше всего вопросов жюри задало Ивану.

Посовещавшись, конкурсная комиссия огласила результаты. Победителями стали Гульнара Акшова и обе Татьяны — Маринова и Никифорова. Им полагаются дипломы и денежные призы, которые будут вручены на торжественном мероприятии по случаю юбилея налоговых органов. Юноши получили сертификаты участников.

Финалисты вместе с жюри.