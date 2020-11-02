Чебоксарец три месяца путешествовал по Арктике

Дмитрий Алексеев, заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества, принял участие в комплексной экспедиции Северного флота и РГО в Северном Ледовитом океане. Три месяца ледокол «Илья Муромец» бороздил моря Арктики, прошел более десяти тысяч морских миль. Экспедиция совершила 33 высадки и привезла множество ценных находок. В частности, в море Лаптевых были обнаружены монеты, стеклянные бусины, нательные кресты, относящиеся к XVII веку, которые являются прямыми доказательствами раннего освоения Северного морского пути поморами. В Чукотском море экспедиционному отряду удалось обследовать пароход «Челюскин», раздавленный льдами и затонувший в 1934 году. После завершения похода экипаж ледокола и участников экспедиции поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.