Семь школьников из Чувашии вышли в финал конкурса «Большая перемена»

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит в эти дни в «Артеке» и уже сегодня, 3 ноября, станут известны победители. Чувашию представляют 7 победителей полуфинала, сообщают в пресс-службе Минобразования Чувашии.

В дни конкурсных мероприятий финалисты создают «Город будущего», решают кейсы, защищают проекты и проходят сессии по различным направлениям: «Образование», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтёрство» и «Здоровый образ жизни».

Мотивационные лекции для участников финала и встречи для школьников проводят руководители крупнейших российских компаний и университетов, ребята посещают мастер-классы от известных спортсменов, телеведущих и блогеров. А вчера с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» по видеосвязи пообщался Президент России Владимир Путин.

Кроме того, юные артисты со всей России присылали свои видеоролики и проходили кастинг, чтобы попасть в актерский состав федерального мюзикла «Большая перемена». Жюри выбрало самых талантливых участников, среди них Михайлова Екатерина, обучающаяся средней общеобразовательной школы № 59 города Чебоксары.

Отметим, что с момента старта конкурса «Большая перемена» почти 3000 школьников Чувашской Республики приняли участие в мероприятиях проекта, 44 человека стали участниками полуфинала, который проходил в г. Нижний Новгород.

Конкурс при поддержке Минпросвещения России проводит АНО «Россия – страна возможностей».

Фото: bolshayaperemena.online