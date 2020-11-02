Звучи, «Урмай-залида»!

Международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира «Урмай-залида» 30 октября в селе Урмай Комсомольского района прошел в восьмой раз и был посвящен памяти его организатора, первого руководителя Национально-культурной автономии татар Чувашии Ферита Гибатдинова.

Проект, направленный на популяризацию этнохореографии, инструментальной музыки, вокала и народного творчества тюркских народов, стартовал в 2013 году. Его, как и многие другие («Милли мирас», «Урмай-моны», «ART-MADHIA»…), разработал талантливый, неравнодушный пропагандист культуры татар-мишар Ферит Гибатдинов. Он ушел из жизни в июле нынешнего года, 1 ноября ему исполнился бы 61 год. По словам соплеменников Ферита Абдулловича, он первым через искусство рассказал миру о татарах Чувашии…

Кстати, «Урмай–залида» в Чувашии проводится в рамках Гранта Президента РФ «Возрождение культурно-исторического наследия татар-мишар и деятельности этнокультурного центра «Мирас».

За восемь лет участниками фестиваля стали сотни этнических коллективов из России и стран зарубежья. Нынче благодаря современным возможностям дистанционного участия, отмечают организаторы (Национально-культурная автономия татар Чувашии, Минкультуры республики, Исполком Всемирного конгресса татар), «Урмай–залида» объединил около тысячи любителей тюркской культуры из двух десятков регионов России.

Гран-при фестиваля вручали в пяти номинациях. В категории ансамблей, работающих в аутентичной форме, победителем стал фольклорный ансамбль «Янтал» Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова.

В номинации «Фольклорные ансамбли, работающие в стиле этнофутуризма» Гран-при достался сразу двум урмаевским коллективам — взрослому «Мишар» и детскому «Тамчы».

Лучшим среди инструментальщиков признали инструментальный ансамбль «Ятаган» из Республики Татарстан, а образцовый детско-юношеский ансамбль танца «САРМАТ» из Республики Северная Осетия — Алания лавры победителя получил в номинации «Национальное фольклорно-хореографическое исполнительство».

Трансляцию фестиваля можно посмотреть на странице Ферита Гибатдинова ВКонтакте.