Хоккейный клуб «Чебоксары» провел выездную серию игр против саратовского «Кристалла»

Болельщики в Чувашии долго ждали огненных ледовых баталий со своими любимцами. И вот подопечные Александра Протоповича приехали в гости к клубу «Кристалл».

Первый матч состоялся 20 октября. Хозяева выиграли первый период со счетом 1:0, но это была единственная радость для них в этот вечер. Во второй двадцатиминутке «Богатыри» разгромили саратовцев, забросив четыре безответных шайбы. В итоге — результат 4:7 в пользу «Чебоксар». Два гола записали на свой счет Максим Приступлюк и Николай Патрушев.

Бенефисом результативной игры в исполнении «Богатырей» стал второй матч серии, прошедший 21 октября. Счет встречи 2:13 говорит сам за себя. По две шайбы забросили Николай Патрушев, Иван Красноперов и Сергей Дудкин, а Александр Бирюков к забитому голу добавил четыре голевых передачи. После эмоционального подъема нередко идет спад. И вот в третьей игре, которая прошла 23 октября, «Чебоксары», казалось, владели инициативой и после второго периода обыгрывали хозяев, но хорошая игра «Кристалла» в заключительном отрезке помогла саратовцам одержать победу со счетом 5:2.

Заключительный матч серии состоялся 24 октября. «Богатыри» резво начали и закончили первую двадцатиминутку с преимуществом в две шайбы. Во втором периоде уже хозяева взяли бразды правления игрой в свои руки и сумели сравнять счет — 5:5. Все решалось в заключительном отрезке встречи. «Чебоксары» дожали «Кристалл» и выиграли матч с результатом 5:7. Победный гол на счету Михаила Матвейкова.