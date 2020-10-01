Федеральная служба судебных приставов обратилась в суд с иском к судебному приставу

Речь идет о возмещении ущерба, который причинен действиями пристава-исполнителя. Сумма ущерба была взыскана из российской казны за счет средств ФССП, а основанием послужили незаконные действия пристава–исполнителя.

По Гражданскому кодексу РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо их должностных лиц, в том числе в результате издания не соответствующего закону акта, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта или муниципального образования. Лицо, возместившее вред, причиненный, к примеру, работником юридической организации или гражданину при исполнении им служебных обязанностей, имеет право обратного требования (регресса) к нему в размере выплаченного возмещения.

Решением суда с судебного пристава-исполнителя в пользу Российской Федерации в лице ФСПС в порядке регресса взыскано 36776 рублей. Решение не вступило в законную силу.