Чаще всего школьники жалуются на невкусную и остывшую еду

Школьникам не нравится вкус блюда, это подтверждают и их родители. Между тем школьное меню организовано с учетом санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся, поясняет ситуацию региональное Минобразования. Меню разработано с учетом сезонности, калорийности и питательности, оно согласовано с Роспотребнадзором.

Также школьники и их родители жалуются на недостаточно горячее питание. Минообразования рекомендовало руководителям школ продумать механизмы контроля за тем, чтобы еда не успевала остыть до того, как школьник приступит к обеду. При этом в ведомстве подчеркивают, что как правило блюда подаются с плиты, и температура подачи соответствует нормам.

Поступают жалобы и на небольшой размер порций. В этих случаях специалисты министерства готовы выезжать по каждой такой жалобе и на месте проверять, соответствуют ли порции по размеру и весу нормативным.

Отметим, что 12 октября на еженедельной планерке на проблемы в организации горячего питания в школах Чувашии обратил внимание Глава Республики Олег Николаев. По его поручению 15 октября Минобразования проведет совещание, где обсудят питание школьников.

По вопросам качества школьного питания работает «горячая линия»: (8352) 64-21-75. С сентября туда поступили 73 обращения. Именно на их основе региональное Минобразования и составило свой антирейтинг.