Программа социально-экономического развития г. Алатыря на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации г. Алатыря от 18 июня 2020 г. № 348

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По итогам работы за 2019 год основные социально-экономические показатели развития города Алатыря характеризовались следующей динамикой:

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2019 году достиг 9367,9 млн рублей, и составил 96,5% к уровню 2018 года. За первый квартал 2020 года данный показатель составил 2087,4 млн рублей и составил 90,4% к соответствующему периоду 2019 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами, работ и услуг по экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2019 год составил 6660,4 млн рублей, или 94,0% по сравнению с 2018 годом. В первом квартале 2020 года крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 1414,8 млн рублей, или 83,0% к АППГ.

Экономика города опирается на весомый потенциал производственной мощности градообразующих предприятий, учтено активное развитие предприятий, альтернативных монопрофильности, — ООО «Алатырская бумажная фабрика», ООО «Молочное дело-Ивня», АО «Алатырский хлебозавод», ООО «СКМ» и др. В первом квартале 2020 года предприятия промышленного комплекса несколько сбавили темпы. Доминирующим видом деятельности по-прежнему остаются обрабатывающие производства. Они занимают 60,8% в общем объеме промышленного производства.

Динамично работали АО «АМЗ» (131,7%), АО «5 Арсенал» (125,3%), АО «АМЗ» (131,7%), ООО «Молочное дело-Ивня» (107%).

Несколько сбавили темпы предприятия МУП «АПОК и ТС» (89%), АО «Завод «Электроприбор» (61,8%), АО «Электроавтомат» (99,3%).

В связи с ситуацией, связанной с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, предприятия города испытывают экономические трудности: ООО «Молочное дело-Ивня», АО «Завод «Электроприбор».

В экономику города направляются инвестиции из бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, всего 51,61 млн рублей за 1 квартал 2020 года (116% к АППГ). За январь — март бюджетные инвестиции составили 11,77 млн рублей, промышленные предприятия на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей направили 33,84 млн рублей собственных средств. Инвестиции субъектов малого и среднего бизнеса составили 6 млн рублей. Развитие инвестиционной деятельности позволит диверсифицировать экономику города, а выполнение работ по техническому перевооружению, внедрению новых технологий позволит повысить конкурентоспособность продукции.

По состоянию на 1 мая 2020 года в г. Алатыре в стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты:

1. Модернизация производства АО «Алатырский механический завод». (Срок реализации проекта 2014-2020 гг. Стоимость проекта 97,9 млн руб. С начала реализации проекта освоено 84,4 млн руб. Создание рабочих мест не предусматривалось).

2. Модернизация и реконструкция действующего производства для авиационной и космической промышленности АО «Завод «Электроприбор». (Срок реализации проекта 2011-2020 гг. Стоимость проекта 2011,3 млн руб. С начала реализации проекта освоено 1771,85 млн руб. Планируемое количество создаваемых рабочих мест 71, фактически создано с начала реализации — 71. Средняя заработная плата 30,4 тыс. руб.).

3. Модернизация производства бумаги и картона ООО «Алатырская бумажная фабрика». (Срок реализации проекта 2010-2020 гг. Стоимость проекта 206,9 млн руб. С начала реализации проекта освоено 198 млн руб. Планируемое количество создаваемых рабочих мест 45, фактически создано с начала реализации — 5. Средняя заработная плата 22,3 тыс. руб.).

4. Модернизация и реконструкция действующего производства для расширения и освоения новых видов электротехнической продукции, обеспечивающих импортозамещение и энергосбережение, АО «Электроавтомат». (Срок реализации проекта 2018-2020 гг. Стоимость проекта 124 млн руб. С начала реализации проекта освоено 124 млн руб. Создание рабочих мест не предусматривалось).

Предприятиями города на период с 2020 года по 2035 год запланированы следующие инвестиционные проекты:

1. АО «Завод «Электроприбор»

(Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей. Строительство с монтажом оборудования корпуса площадью 3240 кв. м для механической обработки заготовок из литья для Корпорации «Алмаз-Антей» и изготовления корпусов изделия «Яхонт». Срок реализации проекта 2020-2024 гг. Стоимость проекта 990 млн руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест 36. Планируемая средняя заработная плата 31,2 тыс. руб.

Модернизация инженерных систем (для повышения экономичности, экологичности, энергосбережения и улучшения условий труда). Разработка проекта по реконструкции очистных сооружений и ввод в эксплуатацию, что позволит исключить попадание вредных веществ в реку Суру и, как следствие, в реку Волгу, уменьшить сбросы в 1,3 раза ниже норм ПДК, строительство блочно-модульной котельной, модернизация инженерных систем. Срок реализации проекта 2020-2024 гг. Стоимость проекта 122 млн руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест 10. Планируемая средняя заработная плата 28,6 тыс. руб.).

2. ООО Фирма «Трейд+»

(Производство. Производство сэндвич–панелей с наполнителем PIR непрерывным способом. Срок реализации проекта 2021-2035 гг. Стоимость проекта 115 млн руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест 20. Планируемая средняя заработная плата 28 тыс. руб.).

3. АО «Алатырский механический завод»

(Обновление. Обновление основных фондов, замена изношенного оборудования. Срок реализации проекта 2020 г. Стоимость проекта 51 млн руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест 6. Планируемая средняя заработная плата 37,6 тыс. руб.).

На конец 2019 года за счет всех источников финансирования в городе введено 6,6 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 64,8% выше показателя предыдущего года. В 2020 году выполнено работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий по договорам строительного подряда на сумму 11,1 млн рублей, или 130,8% к АППГ. Введено 1090 кв. м общей площади жилья (5 квартир).

Весомый вклад в развитие экономики муниципального образования вносит средний и малый бизнес. Наряду с крупными предприятиями он обеспечивает насыщение рынка товарами и услугами собственного производства.

Темп роста оборота розничной торговли по крупным и средним организациям (в сопоставимых ценах) на конец 2019 г. составил 119,5%, оборота общественного питания — 87,6%. В 1 квартале 2020 года оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, сложился в объеме 532,8 млн рублей и в сопоставимых ценах на 12,9% превысил показатель АППГ. Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) составил 4 млн рублей, или 96,2% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Положительная динамика в экономике города повлияла на такие важные показатели социальной сферы, как занятость и среднее значение заработной платы.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе Алатыре на конец 2019 года составила 104 человека. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на конец 2019 года составил 0,60%. Численность безработных граждан в городе Алатыре на 1 апреля 2020 года составила 117 человек. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения составил 0,68% (0,76% в АППГ).

В городском банке вакансий имелись сведения о наличии 417 вакантных рабочих местах. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 16072 рубля. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,37 единицы. На 1 апреля 2020 года в наличии 130 вакантных рабочих мест. Средняя заработная плата составляет 20323 рубля. Коэффициент напряженности — 0,09 единицы.

На конец 2019 года средняя заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства г. Алатыря, составила 24864,5 рубля, или 100,3% к соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) за январь — февраль 2020 года достигла 24539,10 рубля, тем самым обеспечив рост на 3% к уровню аналогичного периода 2019 г. Уровень заработной платы по-прежнему остается самым низким среди городов республики (в среднем по Чувашии — 31482,9 рубля, темп роста 109,4%). Рост заработной платы за первый квартал 2020 года отмечен на таких предприятиях, как АО «Завод «Электроприбор» 28491,00 рубля (108,3%), АО «АМЗ» 31522,00 рубля (112,9% к АППГ), АО «Электроавтомат» 22752,00 рубля (113% к АППГ), ООО «Молочное дело-Ивня» 26536,00 рубля (104%).

Привлечение инвестиций и наращивание объемов собственного производства позволит решить первоочередные задачи социально-экономического развития города и заложить основы для дальнейшего повышения качества жизни населения.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Приоритеты реализуемой на территории города Алатыря политики в сфере реализации муниципальной программы

Согласно Стратегическим направлениям социально-экономического развития города Алатыря до 2035 года основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономики и экономического развития являются:

1) создание конкурентоспособной экономики; расширение конкурентных преимуществ в традиционных отраслях экономики;

2) переход к формированию новой технологической базы социально-экономического роста, основанной на инновациях;

3) модернизация традиционных секторов экономики;

4) создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности;

5) снижение административных барьеров;

7) сбалансированное пространственное развитие города.

Одним из приоритетов устойчивого развития, отраженном в Стратегических направлениях, является социальный и экономический рост.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целями в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются:

Цель 1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Показателем достижения данной цели является:

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения.

Цель 2. Повышение инновационной активности бизнеса.

Показателем достижения данной цели является:

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций.

Цель 3. Обеспечение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в Приложении № 7.

Достижение поставленных целей будет обеспечено следующим комплексом задач:

Задача 1. Обеспечение прироста объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства на душу населения на 4%.

Пути решения задачи 1.

Создание привлекательных условий ведения бизнеса на территории города Алатыря Чувашской Республики.

Создание привлекательных условий труда для трудоспособного населения города Алатыря Чувашской Республики.

Задача 2. Обеспечение роста инвестиций за счет всех источников финансирования на 25%.

Пути решения задачи 2.

Выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений.

Участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях.

Создание на территории города Алатыря территории опережающего социально-экономического развития.

Задача 3. Обеспечение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения до уровня, оцениваемого населением города как комфортного для проживания.

Пути решения задачи 3.

Обеспечение населения качественными социальными, жилищно-коммунальными, бытовыми и коммуникационно-информационными услугами.

Создание комфортной городской среды.

Конкретные цели во многом будут определяться прохождением кризисного периода 2020 года. Поэтому при определении числовых значений показателей развития принято решение сохранить значения, которые были установлены для этих показателей муниципальными программами города Алатыря Чувашской Республики.

Система показателей комплексной программы приведена в Приложении 1.

Таким образом, глобальной целью после кризисного периода 2021-2025 годов является сохранение ранее запрограммированных темпов развития экономики и социальной сферы, нейтрализовав негативное воздействие кризиса 2020 года.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами экономических преобразований и формирования инновационной экономики должны стать:

в количественном выражении:

объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства, %;

рост инвестиций за счет всех источников финансирования, %;

рост количества новых предприятий, ед. на 1000 чел.;

увеличение количества вновь созданных рабочих мест, чел.;

в качественном выражении:

улучшение условий ведения бизнеса — снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;

создание благоприятной конкурентной среды;

повышение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения.

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ, в том числе:

«Экономическое развитие» — в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной и предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Акселерация». Срок реализации муниципальной программы — с 2020 по 2035 гг.;

«Социальная поддержка граждан». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Содействие занятости населения». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Алатыре Чувашской Республики на 2017-2020 годы». Срок реализации муниципальной программы — с 2017 по 2020 гг;

«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2035 годы». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Развитие образования» — в рамках национального проекта «Образование». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Развитие культуры и туризма» (региональный проект «Культурная среда»). Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Развитие транспортной системы». Срок реализации муниципальной программы — с 2014 по 2025 гг.;

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы». Срок реализации муниципальной программы — с 2018 по 2022 гг.

Также разработан проект Стратегии социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики до 2035 года, который послужит ориентиром для дальнейшего развития экономики города.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2020—2025 годы.

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Основными проблемными вопросами для города являются:

Дорожная инфраструктура. Требуется проектно-сметная документация на проведение строительства дорожного покрытия в городе Алатыре протяженностью 132 км.

Образование. Требуется открытие Центра дополнительного образования детей на базе общеобразовательной школы (административные кабинеты) для организации работы кружков и секций на базе всех образовательных организаций.

ЖКХ. Значительная изношенность водопроводных, канализационных, тепловых сетей.

Строительство жилья. Требуется переселение 16 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, общей площадью 5230 кв. м, в которых проживает 385 чел.

Экология (мусор, свалки). Требуется финансирование для ликвидации несанкционированных свалок. Также существует угроза прекращения водоснабжения города в результате заиливания ковшового водозабора.

Физкультура и спорт. Требуется капитальный ремонт МБОУ «ДЮСШ № 1», АОУДО «ФСК» города Алатыря ЧР (здесь также требуется ремонт несущих металлоконструкций), здания-раздевальни стадиона «Спутник».

Социальная обеспеченность. Недостаточная обеспеченность жильем детей-сирот (26 чел.), молодых семей (40 семей), многодетных семей (6 семей, 45 чел.)

Государственные и муниципальные услуги. Для своевременной передачи в различные министерства и ведомства пакетов документов, формируемых в рамках предоставляемых государственных и республиканских услуг, необходим транспорт.

Межбюджетные отношения. Снижение уровня софинансирования из местного бюджета и увеличение объема дотаций.

Муниципальные финансы. Снижение налоговых доходов, поступающих в бюджет города Алатыря, и наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в связи с солидарной ответственностью за поставку газа предприятием–поставщиком теплоэнергоресурсов населению и организациям, которая создает дополнительную расходную нагрузку на бюджет города, не связанную с решением вопросов местного значения.

Кадры. Дефицит врачебных кадров.

Производство. Недостаточность собственных и заемных средств предприятий для проведения модернизации производственных мощностей.

Демография. В городе складывается неблагополучная демографическая ситуация. Сохраняется высокая естественная убыль населения.

Малое и среднее предпринимательство. Слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого и среднего предпринимательства, не позволяющая интенсивно наращивать объемы конкурентоспособной продукции (работ, услуг). Изменение отраслевой структуры сектора МСП: происходит уменьшение доли сферы строительства и производства строительных материалов и увеличение доли сферы торговли и услуг.

Для устранения вышеперечисленных проблем город выискивает пути решения. Направляются заявки о выделении дополнительного софинансирования, изготавливаются проектно-сметные документации, проводится экспертиза имеющихся. С целью увеличения охвата детей услугами дополнительного образования осуществляется мониторинг потребностей в таких услугах, обеспеченности педагогическими кадрами. Подаются заявки на участие в различных республиканских, федеральных и иных инвестиционных программах. Для увеличения доходной части от оказания государственных и муниципальных услуг расширен перечень предоставляемых платных услуг. В судебном порядке взыскивается солидарная просроченная задолженность за поставленный природный газ. С руководством республики решается вопрос об очистке русла р. Суры.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В связи с тем, что мероприятия, направленные на улучшение социально-экономических показателей на период 2020-2025 годы, реализуются и финансируются в рамках ранее утвержденных и действующих муниципальных программ на 2020-2035 годы, реализация настоящей муниципальной программы не предусматривает финансирования.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой. Уровень влияния данного риска оценивается как умеренный. Мерой снижения данного риска является принятие нормативных правовых актов, регулирующих сферы реализации муниципальной программы;

2) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф. Уровень влияния данного риска оценивается как высокий. Мерой снижения данного риска является осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. В рамках реализации муниципальной программы рычаги управления непредвиденными рисками практически отсутствуют.