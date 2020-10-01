Еще один объект культурного наследия Чувашии поставлен на кадастровый учет

До этого, как сообщала «СЧ», стала учетной церковно-приходская школа в селе Алдиарово Янтиковского района, построенная в ХIХ веке. На этот раз путевку в новую жизнь получил каменный храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, построенный 195 лет назад в селе Альменево Вурнарского района. В далеком 1825 году церковь была собственностью епархии. С тех пор отношение к религии неоднократно менялось, и здание переходило из рук в руки.

Были в храме и столярная мастерская, и сельский клуб, и хранилище минеральных удобрений. Потом объект был, что называется, позабыт-позаброшен. Прошло более века. Жители окрестных деревень заговорили о восстановлении божьего дома. Когда приступят к реализации намеченного, пока под вопросом. Но ясно одно — установить, кому сейчас документально принадлежит церковь, не представлялось возможным, поэтому Росреестр поставил ее на учет как бесхозяйный объект.

Вернется здание в собственность митрополии еще не скоро. В рамках действующего законодательства спустя год с момента постановки объекта на кадастровый учет как бесхозяйного, местная администрация должна выйти с иском в суд о признании за ней права собственности на объект культурного наследия. Только юридически став владельцем полуразвалившейся церквушки, орган местного самоуправления вправе безвозмездно передать храм в собственность церковнослужителям. Такие прецеденты в Чувашии уже были.

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Сначала в селе Альменево была деревянная церковь. А в 1825 году здесь построили красивый каменный храм. Деньги на его возведение собирали жители четырех окрестных деревень.