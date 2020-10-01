«Коронавирус помешал ремонту…»

Глава администрации Чебоксар рассказал о проблемах дошкольных учреждений «со стажем»

Максимально ускориться и увеличить число работников на объектах поручил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков после проверки ремонтируемых детсадов города. Поставив перед подрядчиками задачи и взяв на заметку проблемные вопросы, он пообщался с журналистами и не только дал оценку текущим работам, но и поделился планами по ремонту детсадов на будущий год.

— Наконец особое внимание стало уделяться не только строительству новых детских садов, но и ремонту старых дошкольных учреждений, — порадовались корреспонденты, многие из которых и сами родители.

— Действительно, в этом году применяется комплексный подход при проведении капитального ремонта дошкольных учреждений, — согласился Алексей Ладыков. — Причем по итогам инвентаризации выбраны наиболее старые детские сады, перешагнувшие полувековой рубеж и где не проводилось полномасштабного капитального ремонта. В них меняем кровлю, коммунальные и электрические сети, обновляем фасады, ремонтируем группы… Словом, все делается капитально, основательно, чтобы садики не нуждались в ремонте еще лет десять. На эти цели по решению Главы Чувашии Олега Николаева выделена беспрецедентная сумма в более чем 240 млн рублей. Наша задача на сегодня выполнить все эти работы в срок и качественно. Пока из 14 зданий, где было намечено провести капремонт, детей готовы принять лишь три.

— Подрядчики отстали?

— Отставание от графика связано со сложностью проведения работ, а также с нюансами, не учтенными в проектах. Где-то потребовалось одни работы заменить на другие. Все недочеты взяли на будущее в работу. И подписали дополнительное соглашение с подрядными организациями, согласно которому до конца октября они должны завершить ремонт.

— Почему он начался так поздно, только под конец лета? Ведь можно было начать работы раньше, например, во время пандемии, когда большинство дошколят находились с родителями дома, а в садиках работали только дежурные группы.

— Хороший вопрос. И понимаю родителей, которые возмущены, дескать, все лето прошло, а в садике только осенью затеяли ремонт. Действительно, финансовые средства были выделены зимой, в апреле мы объявили конкурс, в мае определили подрядчиков и уже готовились приступить к выполнению работ. Но из-за пандемии, в частности, снижения доходной части бюджета и городского, и республиканского, на уровне правительства республики было принято решение «придержать» средства, поскольку на тот момент никто не знал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Даже стоял вопрос о переносе ремонтных работ на следующий год. Но по итогам полугодия стало понятно, что доходная часть все же выполняется с небольшим отклонением, да и пандемия, наконец, пошла на спад, поэтому были сняты финансовые лимиты, и появилась возможность начать ремонт. Мы снова провели конкурс, определили подрядчиков и в начале августа начали работы. Конечно, если бы не коронавирусная инфекция, мы бы уже провели ремонт, и в сентябре дети пошли бы в свои обновленные детские сады.

— Когда же дойдет очередь и до других детских садов? Не секрет, что многим дошкольным учреждениям «со стажем» нужен ремонт коммуникаций и кровли, еще одна болевая точка садиков — это старые окна…

— На следующий год в столице республики запланировано комплексно отремонтировать еще десять «старых» детсадов. Думаю, тенденция продолжится. Мы хорошо понимаем, что наряду с открытием новых современных детских садов очень важно поддерживать уже работающие учреждения, построенные несколько десятилетий назад.

Что касается окон, то и по ним безусловно тоже нужно принимать комплексные решения. Но это опять же сотни миллионов рублей. Вопрос обсуждается на уровне правительства республики, но пока в приоритете стоит все же капитальный ремонт старых детсадов, которые находятся сегодня в наиболее плачевном состоянии.

Фото Максима Васильева

Проверив, как идет ремонт в 72-м детском саду, Алексей Ладыков в целом остался доволен: «Претензий к подрядчику пока нет, на объекте работают 60 человек. К началу ноября объект должны сдать».