В Моргаушском районе обновляют библиотеки

8 млн рублей из республиканского бюджета выделено району на обновление библиотек.

На эти средства в «читальнях» планируют провести ремонт, закупить новое оборудование и обновить книжный фонд. По данным администрации района, на сегодня уже завершены ремонтные работы в абонементном отделе межпоселенческой центральной библиотеки. Тут установлена новая современная мебель, на полки уже расставляются новые книги. К слову, книжный фонд библиотечной системы района формируется по запросам читателей, и благодаря поддержке он пополнится на 9,5 тысячи экземпляров.

Окончен ремонт в Кадикасинской и Кашмашской сельских библиотеках. А вот в Моргаушской центральной районной детской библиотеке имени А.Г. Николаева и Большекарачкинской сельской библиотеке работы завершатся в начале лета. А пока для библиотек закупают проекторы, ноутбуки, звуковые колонки, принтеры и флипчарты (магнитно-маркерные доски).

Фото cap.ru:

В обновленных библиотеках Моргаушского района уже расставляют новые книги.