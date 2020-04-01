В 2020 году в Чувашии появятся четыре новых сельских Дома культуры

Они будут построены в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в селе Янгильдино Чебоксарского района, деревне Хучель Канашского района, деревне Буртасы Вурнарского района и деревне Тугаево Комсомольского района. Кроме этого в нынешнем году капитально отремонтируют районный Дом культуры в Яльчиках. На эти цели, сообщают в Минкультуры республики, будут выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов в размере 101,9 миллиона рублей.

Сейчас строительство сельского Дома культуры на 150 мест идет в Чебоксарском районе. Строительные работы ведет подрядная организация АО «Марспецмонтаж». На сегодняшний день здесь выполнены подготовительные работы, начаты земляные работы для устройства фундамента. Также ремонтные работы начались в Яльчикском районном Доме культуры. Завершена укладка пароизоляционной пленки и установка водостоков, идет работа по установлению карнизов и потолка.