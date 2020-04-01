В Хормалинской школе обновили котельную

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пока дети были на затяжных каникулах, а теперь продолжают учебу дома, у школ появилась возможность провести мелкие ремонтные работы — где кровлю починить, где ограждения подправить. А вот в Хормалинской средней школе Ибресинского района успели обновить котельную.

Прежняя котельная была уже старая, изношенная и требовала больших затрат. В школе нередко было прохладно. Новая газовая котельная оборудована по последнему слову техники и соответствует всем необходимым требованиям.

По словам директора школы Анатолия Маркова, в школе сейчас тепло, сохраняется постоянный температурный режим. «Думаю, когда учащиеся снова вернутся к учебному процессу в школе, они почувствуют, что в здании стало очень комфортно. Во внеурочное время они могут заниматься кружковой работой, посещать спортивные секции. Работа новой котельной обеспечит стабильное и соответствующее всем нормам отопление в школе, позволит сэкономить бюджетные средства», — рассказал директор.

 

Фото cap.ru
На строительство котельной для Хормалинской школы было направлено 3,75 млн рублей.

Опубликовано: 9 апреля 2020 г.


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