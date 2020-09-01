На чувашской сцене поставили пьесу автора мюзикла «Во мне душа Пихампара»

Без однозначных ответов

Театры Чувашии постепенно возвращаются к привычному ритму работы — возобновляются репетиции, проводятся заседания художественного совета, обсуждаются фестивали и гастроли. И хотя меры безопасности вносят в творческий процесс определенные трудности, для артистов и сотрудников постановочных цехов это не помеха — за месяцы карантина они набрались энергии, сил и очень соскучились по зрителям.

В Чувашском драматическом театре имени К.В. Иванова готовят сразу три премьеры – трагедию классика национальной литературы Якова Ухсая «Шуйтан чури» («Раб дьявола»), пьесу российского драматурга Игоря Муренко «Ах, мăнтарăн, çил-тăман» («Шутки в глухомани») и мелодраму современного чувашского писателя Владислава Николаева «Кӗтӳҫ» («Пастух»), сдача которой состоялась на днях. Выпуск спектакля планировался еще в апреле, и как только ограничения будут сняты, он сразу же займет свое место в репертуаре.

Сегодня, когда многие национальные драматурги ждут своего режиссера и пишут «в стол», особенно отрадно, что театр обращается к творчеству не только тех, чьи имена уже в истории, но и наших современников. Тех, для кого возможность видеть свои произведения на сцене – главный показатель собственной востребованности и огромный стимул для создания текстов на родном языке.

Владислав Николаев известен в республике как журналист, переводчик и автор нескольких книг, но подлинная популярность пришла к нему после премьеры мюзикла «Пихампар чун? манра» («Во мне душа Пихампара») с его либретто в основе. Настоящая сага о враждующих кланах волков, а, по сути, о человеческом обществе, где происходит крушение системы ценностей и нравственно-эстетических устоев, вызвала горячий отклик не только в Чувашии, но и в Москве (в 2017 году спектакль был показан в театре «Содружество актеров Таганки»). На этот раз внимание привлекают не столько глобальные социальные проблемы, сколько личная драма героев, но содержание не менее актуально и живо. Что на сегодняшний день важнее – деньги или семья, карьера или отношения, дружба или любовь? В сценическом повествовании нет однозначных ответов, и каждый зритель должен сам расставить для себя приоритеты.

Активно поддерживает художественный руководитель театра Валерий Яковлев и молодых режиссеров, нередко уступая им право постановки и оставляя за собой лишь оформление спектакля. Кроме того, что Василий Иванов – один из самых талантливых актеров молодого поколения труппы, сыгравший на чувашской сцене всенародно любимого киногероя Максима Перепелицу, он также пробует себя в режиссуре и уже поставил комедии «Шăматкун каçхине» («В субботу вечером»), «Хăвăрт укçа çавăрать пуçа» («Деньги мигом – голова кругом»), драму «Сансăрах санпа» («Без тебя с тобой») и музыкальную сказку «Как Данила счастье искал». Теперь – более глубокая проработка характеров, присущая жанру мелодрамы, когда каждая мизансцена преподнесена сквозь призму личных переживаний персонажей и потому воспринимается вдвойне остро как публикой, так и артистами.

Роль пастуха, а в прошлом сельского учителя Петровича, чья бывшая возлюбленная замужем за богатым бизнесменом, но воспитывает от него дочь, доверена Вячеславу Александрову. Ему вообще удаются образы тонкой душевной организации, с целой палитрой эмоциональных красок и внутренних контрастов. Рисуя портрет ценителя высоких материй, знатока поэзии, вечного искателя идеалов и одновременно простого деревенского мужика с натруженными руками, он играет на пересечении чувств, мыслей, психологических состояний и заряжает своей неуемной артистической энергией всех партнеров по сцене в числе Валентины Ивановой, Валентины Ситовой, Эмилии Назаровой, Геннадия Медведева, Николая Сергеева и других.

Мария Евсеева

Фото из архива театра

В мелодраме Владислава Николаева «Пастух», которая станет первой премьерой нового сезона, занято свыше десятка артистов.