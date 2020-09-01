Знаменитая фигуристка Ирина Роднина поможет Чувашии готовить будущих чемпионов

Соглашение о сотрудничестве по развитию детского спорта подписали в Москве врио Главы Чувашии Олег Николаев и президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

У Чувашии есть необходимый опыт для качественной работы в направлении развития школьного спорта, считает Ирина Роднина. По ее словам, сегодня на федеральном уровне законодательно закреплены такие понятия, как школьная спортивная лига и школьные клубы, есть необходимая нормативная база. Чтобы эти инструменты эффективно работали, в рамках заключенного на встрече соглашения будет проводиться совместная работа по формированию кадрового состава и обеспечению участия школьных спортивных команд в региональных и всероссийских соревнованиях школьников. «Программы развития школьного спорта не требуют какого-то большого финансового внимания, но они требуют человеческого участия, — отметила Ирина Роднина. — Мы работаем с детьми, наша задача создать условия и возможности для их регулярных тренировок, для интересных встреч и соревнований».

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, на встрече также обсудили вопрос участия республики в проектах по строительству ФОКов и уличных стадионов. Было отмечено, что в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» есть возможность строить как классические крытые спорткомплексы, так и сооружения открытого типа. Так, в планах на 2021 год — строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов: в городе Цивильске, в селах Новое Котяково и Шыгырдан Батыревского района.

«Ирина Константиновна ведет достаточно большую работу в партии «Единая Россия» по реализации проектов по созданию инфраструктуры для занятий массовым спортом, прежде всего в сельской местности, на территории малых городов, — подчеркнул Олег Николаев в интервью журналистам. — Для Чувашии это очень актуально — около 40% населения республики живет в сельской местности, и строительство там физкультурно-оздоровительных комплексов имеет важное значение».

КСТАТИ О состоявшейся встрече Ирина Роднина рассказала на своей странице в Инстаграме. «Подписано соглашение о сотрудничестве с врио Главы Чувашской Республики Олегом Алексеевичем Николаевым и Всероссийской федерацией школьного спорта. Обменялись мнениями, согласовали задачи и дальнейшие действия по продвижению программ развития школьного спорта в Чувашии», — написала она. И тут же к знаменитой спортсменке и президенту федерации обратились подписчики с просьбой помочь развитию детского спорта в их регионах.