В Чувашском кадетском корпусе прошел праздник, посвященный Дню знаний

От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова кадет с Днем знаний поздравил главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров. Он зачитал поздравление полпреда в ПФО. «Кадетское образование играет важную роль в формировании новых поколений нашего государства. Оно направлено на воспитание патриотов, подготовку будущих защитников Отечества, сохранение культурных традиций и исторического наследия. У вас есть все условия для получения качественного образования, интеллектуального, нравственного развития и профессиональной самореализации», — говорится в обращении Игоря Комарова.

Благодаря реализации в Приволжском федеральном округе проекта «Кадетство» в учебном учреждении созданы благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эстетического и духовного формирования личности кадета, а также получения воспитанниками конкурентоспособного образования.

В ходе торжественной линейки лучшие кадеты были награждены памятными знаками «Юный защитник Отечества» и почетными грамотами. С показательным выступлением по отработке приемов рукопашного боя выступили кадеты 1 роты.

Кадеты Чувашского корпуса приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать», посвященном 75-летию Великой Победы.

Новый учебный год в кадетском корпусе начали 392 воспитанника, из них 22 новичка, поступившие на обучение в 6 класс. Здесь созданы все условия для получения качественных знаний воспитанниками, большое внимание уделяется физической подготовке ребят. В этом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» открыт региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.