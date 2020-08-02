Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание по подготовке к Единому дню голосования

Как сообщают в пресс-службе полпреда, участие в совещании приняли врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев, а также руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Обсуждались ход избирательной кампании, готовность избиркомов и правоохранительных органов к проведению голосования и обеспечению общественного порядка. Игорь Комаров подчеркнул, что Единый день голосования должен пройти с соблюдением всех мер безопасности.

13 сентября жители будут избирать Главу республики и муниципальных депутатов, обновятся представительные органы всех муниципальных образований (3,4 тыс. мандатов), напоминают на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО. И уточняют также, что само совещание прошло с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер и рекомендаций Роспотребнадзора.