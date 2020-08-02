66 классов, 1650 учеников, корт, бассейн, три спортзала — новая школа в «Садовом» откроется в 2022 году

Она станет социально-культурным центром всего микрорайона

В столице Чувашии состоялась закладка камня на месте строительства новой школы в микрорайоне «Садовый». Эту школу жители микрорайона ждали давно, и, несмотря на утро понедельника, на торжественном мероприятии, которое состоялось по этому поводу, собралось много народу. Люди искренне радовались событию.

Валентина пришла на мероприятие с двумя малышами, один из которых еще в коляске. Она поделилась своими чувствами: «У нас дочь в первый класс в 2023 году пойдет, и мы с мужем переживали, что придется ее куда-то возить. Школу давно обещали построить, но, видно, были проблемы. Наконец, все получилось. Теперь будет отличная школа в шаговой доступности, с бассейном, кружками. Вы не представляете, как мы рады!»

Учебное заведение на 1650 мест спроектировано с учетом того, чтобы в одном классе, а их будет 66, занимались не более 25 человек. Малыши будут учиться на первом этаже в своем блоке, который отделен от корпусов старшеклассников. Корпуса соединят два теплых перехода. Гардероб будет оснащен ячейками для каждого класса. Для завтраков и обедов предусмотрена столовая на 860 мест. В школе будут бассейн, душевые с раздевалками, три спортивных зала, теннисный корт — целый школьный город. Не забыты кабинеты для физики, химии, мастерские. И еще очень важная деталь — лифты для детей с ограниченными возможностями.

«На территории микрорайона нет Дворцов культуры, нет спортивных сооружений, эта школа будет выполнять функции такого социально-культурного центра, — поделился своим видением эксплуатации нового учебного заведения глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. — Это будет школа полноценного дня, где будут развиты досуговые направления в области искусства, хореографии, робототехники, появится футбольное поле с искусственным покрытием, то есть сооружение должно объединить детей и родителей всего микрорайона».

Как сообщила заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики Алла Салаева, финансирование строительства школы ведется из федерального бюджета при софинансировании со стороны республиканского. «Это действительно долгожданная школа, о ней столько мечтали жители микрорайона, — сказала она. — «Садовый» — один из самых быстрорастущих микрорайонов города. Здесь за пять лет было построено столько детских садов, но их все равно не хватает и очереди актуальны. Малыши подрастут и пойдут в эту школу. В ближайшее время мы объявим конкурс на руководителя будущего образовательного учреждения, чтобы он взял ситуацию под контроль и осуществлял взаимодействие между строителями, проектантами, родителями. Такой опыт у нас уже есть в микрорайоне «Волжский» и в «Новом городе», и он успешно себя зарекомендовал».

Но, как выяснилось, ближайшие годы будут «школьными» для жителей не только «Садового», но и для двух других районов города. Врио Главы Чувашии Олег Николаев посетовал, что в школах республики очень высокая загруженность, это сказывается на том, что дети учатся в две смены. «Поэтому строительство новых школ в этом микрорайоне, северо-западном и новоюжном районах для нас является приоритетным. И правительство республики работает над реализацией строительства этих школ. Сегодня мы здесь заложили камень, и у нас есть уверенность, что в 2022 году дети в эту школу пойдут. Но в такие же сроки мы планируем реализовать и два других проекта. Проектно-сметная документация школы по улице Университетской у нас уже практически готова. В плане стоит начало ее строительства. И возможно, какие-то подготовительные работы начнем уже в этом году, чтобы в 2022 году она приняла учеников. По другим объектам работа тоже налажена. Всего в целом за пять лет мы планируем построить 10 новых школ для учащихся Чувашской Республики».

На закладку камня нового учебного заведения приехали также депутаты Госдумы.

Фото Максима Васильева

Руководители республики, Чебоксар, депутаты Госдумы на время переквалифицировались в каменщиков и дали старт строительству самой большой школы в ПФО.