Пятикратная чемпионка мира поступила в ЧГУ

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Художественная гимнастка Евгения Леванова теперь будет совмещать спорт с учебой. Причем не где-нибудь, а в Чувашском государственном университете. Уроженка Чебоксар, пятикратная чемпионка мира стала студенткой факультета журналистики.

«В прошлом году меня пригласили в Чувашский государственный университет на встречу со студентами факультета журналистики. Эта встреча мне запомнилась, вдохновила меня, и я решила попробовать себя в чем-то новом. С нетерпением жду начала учебы. Пока все только в планах, которые, конечно же, в ближайшее время буду реализовывать. Очень хотелось бы, чтобы все получилось в этой сфере», — сказала Леванова в интервью «Советской Чувашии».

Полная версия интервью выйдет в нашей газете в ближайшие дни. Из него вы узнаете, как Евгения Леванова пережила самоизоляцию и как она готовится к новому сезону; какие тонкости журналистики спортсменка подметила, общаясь с представителями СМИ, и почему мама гимнастки старается не смотреть прямые трансляции турниров с участием дочери.

Справка «СЧ»
Евгения Леванова выиграла чемпионаты мира в 2017, 2018, 2019 годах в разных упражнениях. Также она является двукратным серебряным призером ЧМ. Тренирует ее именитая Ирина Винер-Усманова.

Опубликовано: 25 августа 2020 г.


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