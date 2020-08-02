Пятикратная чемпионка мира поступила в ЧГУ

Художественная гимнастка Евгения Леванова теперь будет совмещать спорт с учебой. Причем не где-нибудь, а в Чувашском государственном университете. Уроженка Чебоксар, пятикратная чемпионка мира стала студенткой факультета журналистики.

«В прошлом году меня пригласили в Чувашский государственный университет на встречу со студентами факультета журналистики. Эта встреча мне запомнилась, вдохновила меня, и я решила попробовать себя в чем-то новом. С нетерпением жду начала учебы. Пока все только в планах, которые, конечно же, в ближайшее время буду реализовывать. Очень хотелось бы, чтобы все получилось в этой сфере», — сказала Леванова в интервью «Советской Чувашии».

Полная версия интервью выйдет в нашей газете в ближайшие дни. Из него вы узнаете, как Евгения Леванова пережила самоизоляцию и как она готовится к новому сезону; какие тонкости журналистики спортсменка подметила, общаясь с представителями СМИ, и почему мама гимнастки старается не смотреть прямые трансляции турниров с участием дочери.