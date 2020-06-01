Три миллиарда за три года получит Чувашия на реализацию программы развития

Такую сумму получит Чувашия в 2020-2022 годах на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики в соответствии с подписанным на днях распоряжением Правительства России. Средства будут направлены на создание государственных и частных промышленных технопарков, агропромышленного и экотехнопарка, на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, сообщает Минэкономразвития Чувашии.