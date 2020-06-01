В Канашском районе ребенка затянуло в болото, пока его родители посещали кладбище

Чаще всего в трагедии с ребенком виноваты взрослые

Днем 30 мая в полицию поступило сообщение о пропаже 12-летнего мальчика в районе кладбища села Ачакасы Канашского района.

Как выяснилось, пока родители ребенка прибирались на могиле, он ушел в неизвестном направлении. Два часа велись поиски. Сотрудники полиции нашли мальчика в полутора километрах от кладбища, он стоял по пояс в воде в болотистой местности. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

После этого случая прокуратура Ленинского района Чебоксар (по месту жительства мальчика) и Канашская межрайонная прокуратура начали проверку в местных органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Кстати, на профилактическом учете у инспекторов по делам несовершеннолетних в республике находится около 1500 подростков.

Как правило, дети гибнут или получают травмы в результате несчастных случаев либо неосторожных действий (бездействия) взрослых, а также недостаточного контроля с их стороны за своими чадами. Чаще всего происшествия случаются на водоемах, дети могут выпасть из окон многоэтажных домов, получить травмы на территории заброшенных зданий и сооружений, погибнуть на пожарах, когда остаются одни, напоминают в СУ СКР по Чувашии.

В этом году уже зафиксирована гибель ребенка на водоеме. В апреле в деревне Шомиково Моргаушского района 8-летний мальчик во время прогулки вышел на лед пруда, который под ним провалился, и утонул. В это время рядом с ним находился еще один 7-летний мальчик, который пытался помочь другу, но и сам провалился в воду. Он все же сумел выбраться на берег и позвать на помощь взрослых, но ушедшего под воду ребенка им спасти не удалось. К сожалению, подобные трагические истории повторяются из года в год…

В пожарах дети также гибнут чаще всего, когда остаются без присмотра. Напомним, в марте этого года в частном доме в Чебоксарах при пожаре погибли двое малолетних детей и их бабушка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения детей со спичками. Малыши играли с ними, пока бабушка спала. В апреле в одной из квартир Новочебоксарска в пожаре погибла 6-летняя девочка, возгорание случилось из-за неисправной проводки на кухне.

Летние каникулы — беззаботная пора для ребят, когда они забывают об основных правилах безопасного поведения на дорогах. Многие из них в течение дня предоставлены самим себе, поскольку родители в это время тоже расслабляются. Несовершеннолетние пешеходы нередко допускают такие нарушения, как выход на проезжую часть перед близко едущим автомобилем, переход дороги в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, небезопасное катание на велосипеде, а также игры вблизи трассы. И попадают под машины…