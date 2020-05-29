Сотрудники исправительной колонии незаконно вскрывали письма заключенного

Новочебоксарский суд удовлетворил требования истца к ФСИН России, исправительной колонии, где он отбывает наказание, о компенсации морального вреда.

Свой иск осужденный мотивировал тем, что в колонии игнорировались его неоднократные просьбы на ознакомление с материалами личного дела, необходимого ему для составления обращений в суды и в органы прокуратуры по вопросам исполнения приговора и затрагивающими его интересы. А также просьбы о предоставлении на руки входящей письменной корреспонденции из судов и других государственных органов без вскрытия почтовых конвертов, то есть без цензуры.

Исходя из этого, истец полагает, что ответчик причинил ущерб его правам и свободам. И по этой причине просил взыскать с Российской Федерации в лице ФСИН за счет казны РФ компенсацию морального вреда, а также возместить судебные расходы.

По Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Суд установил, что надлежащим ответчиком является ФСИН России как представитель казны Российской Федерации. Конституция гарантирует каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений, и ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

А по Уголовно-исполнительному кодексу, на заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные в государственные и исполнительные структуры, в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, суды, прокуратуру и другие правозащитные органы, цензуре не подлежат. Не позднее одного рабочего дня они передаются операторам связи для их доставки по принадлежности.

Анализируя ряд статей УИК РФ, касающихся правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста России в 2016 году, суд сделал вывод, что цензура корреспонденции предполагает право администрации ряда колоний читать письма и принимать меры по пресечению доведения указанных в них сведений до адресата. Запрет цензуры в отношении писем подозреваемого или обвиняемого означает отсутствие у администрации учреждения права проверять такие письма, знать их содержание, то есть каким-либо образом запрещать или ограничивать такую переписку.

Установлено, что администрация исправительного учреждения, где содержится истец, не имея права на цензуру, вскрыла письма, поступившие из органов прокуратуры и суда непосредственно на его имя, сделала копии документов, приобщив их в личное дело осужденного. И тем самым нарушила конфиденциальность его общения с органами, перечисленными в ст. 15 УИК РФ.

Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил исковые требования истца и взыскал с РФ в лице ФСИН из российской казны компенсацию морального вреда, а за счет службы исполнения и наказания — судебные расходы.