Майские пенсии выплатят заранее

Жителям республики, чей график получения выплат совпадает с праздничными и выходными днями мая, пенсии принесут на несколько дней раньше, сообщают в Отделении ПФР по Чувашии. График скорректирован с учетом режима работы почтамтов и отделений почтовой связи.

4 и 5 мая почтальоны принесут пенсии за 5 мая; 6 мая — за 6 и 7 мая; 7-го — за 8 и 9 мая и 8-го за 10 мая. С 11 мая доставка пойдет по привычному графику. В Сбербанк пенсии с датой доставки с 5 по 7 мая будут перечислены 30 апреля. Дальнейшее финансирование кредитных организаций республики будет осуществляться по установленному графику.