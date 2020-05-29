В Новочебоксарске ведется ремонт на шести участках дорог

Шесть участков дорог ремонтируется в городе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы идут по графику, без отставаний, было отмечено на выездном совещании, которое провел на днях заместитель главы администрации Новочебоксарска по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Александр Фадеев. Ремонтируются дороги на улицах Винокурова, Промышленной, 10-й Пятилетки, Комсомольской и на других участках дорожной сети. Самыми протяженными из них являются участок от кольца ПАО «Химпром» до разворотной площадки на остановке «Железнодорожная станция» (почти 2 км) и дорога по улице Винокурова (чуть более полутора километров).

Всего на ремонт дорог в этом году Новочебоксарску выделено 124,8 млн рублей.

В рамках нацпроекта на некоторых участках новочебоксарских дорог обустроят еще и тротуары.

Фото cap.ru