В Новочебоксарске ведется ремонт на шести участках дорог

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Шесть участков дорог ремонтируется в городе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы идут по графику, без отставаний, было отмечено на выездном совещании, которое провел на днях заместитель главы администрации Новочебоксарска по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Александр Фадеев. Ремонтируются дороги на улицах Винокурова, Промышленной, 10-й Пятилетки, Комсомольской и на других участках дорожной сети. Самыми протяженными из них являются участок от кольца ПАО «Химпром» до разворотной площадки на остановке «Железнодорожная станция» (почти 2 км) и дорога по улице Винокурова (чуть более полутора километров).

Всего на ремонт дорог в этом году Новочебоксарску выделено 124,8 млн рублей.

В рамках нацпроекта на некоторых участках новочебоксарских дорог обустроят еще и тротуары.

 

Фото cap.ru

Опубликовано: 1 июня 2020 г.


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