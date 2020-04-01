Госпрограммы развития села в Чувашии получат дополнительное финансирование в размере 500 млн рублей

Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики увеличивается на 234 млн рублей. Проект соответствующего постановления представил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на вчерашнем заседании правительства под председательством врио Главы республики Олега Николаева.

Значительная часть дополнительных средств — более 62 млн руб. — направляется на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на техническую и технологическую модернизацию. 10,3 млн получат ветеринарные учреждения на укрепление материально-технической базы. Предусматривается также стимулирование приоритетных подотраслей и малых форм хозяйствования, поддержка выставочной деятельности и методической, консультационной работы.

Дополнительные средства выделяются и на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» — ее финансирование увеличивается на 265 млн руб. Всего в 2020 году на ее реализацию планируется направить 946,4 млн руб. Значительные средства направляются, в частности, на реконструкцию системы газоснабжения села Красноармейское, строительство объектов водоснабжения в Чебоксарском, Аликовском районах, на завершение реализации проекта компактной жилищной застройки в селе Урмаево Комсомольского района.

Отдельная тема — реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. На это предусмотрено 443,3 млн руб. В 2020 году планируется реализовать 737 таких проектов. На особом месте также поддержка льготной сельской ипотеки по сниженной процентной ставке — на это выделяется 12,5 млн руб.

Шла речь и о финансировании еще одной республиканской программы — «Содействие занятости населения». Проектом постановления, который представила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, уточняются объемы финансирования мероприятий, предусмотренных данной программой. Общий объем ее финансирования на 2020 год составит 1,2 млрд руб. Одновременно внесены изменения в ряд целевых показателей, в частности, переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше.

В общественный совет — по конкурсу

На заседании рассмотрен законопроект о поправках в Закон «Об общественном контроле в Чувашской Республике», который представил врио Руководителя Администрации Главы республики Николай Каргин. Разработанный по поручению врио Главы Чувашии документ направлен на совершенствование механизма общественных советов при органах исполнительной власти. Дополнение в закон касается формирования таких советов на конкурсной основе, чего ранее не было.

Как отметил Олег Николаев, данные изменения в законе — итог совместной работы с Общественной палатой. В рамках встречи с ее представителями было выработано решение об активном участии этого института в формировании общественных советов при органах исполнительной власти. Это сделает общественный контроль более действенным. Есть также договоренность об усилении аппарата Общественной палаты.

Принято постановление о создании казенного учреждения «Республиканский центр бухгалтерского учета». Как пояснил вице-премьер — и.о. министра финансов Михаил Ноздряков, на начальном этапе этому учреждению будут переданы функции Минфина по начислению физическим лицам зарплаты и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты РФ.