В республике подвели итоги театрального года

От чистого истока — в прекрасное далеко

«Надеемся, что Год театра не закончится 2019-м. Мы и 2020 год проведем на таком же хорошем уровне». Эту перспективу председатель правительства республики Иван Моторин обозначил на церемонии закрытия Года театра в Чувашии.

Прошла она на этой неделе в Чувашском государственном театре оперы и балета. От имени Главы Чувашии Михаила Игнатьева и себя лично премьер–министр поблагодарил всех, кто принимал участие в мероприятиях в рамках Года театра, а также ветеранов сцены, заложивших крепкие традиции чувашской театральной школы.

На закрытии Года театра вспомнили о самых значимых событиях 2019-го. О том, например, что особое внимание в Год театра было уделено ремонту и реставрации зданий театров, укреплению их материально-технической базы. Вспомнили и о проекте года — фестивале ПФО «Театральное Приволжье», инициированном полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО на этом фестивале боролись 28 коллективов из 14 регионов округа; их спектакли посмотрели более ста тысяч человек. Юная актерская смена из Чувашии показала себя на «Театральном Приволжье» более чем достойно. Театр «Абрикосовый сад» со спектаклем «Мой дедушка был вишней» был признан лучшим студенческим театром ПФО. А постановка «Наброски судьбы» чебоксарского лицея № 4 вошла в тройку лучших среди школьных театров.

В Чувашии яркими событиями Года театра стали XXIII Международный балетный фестиваль, Международный фестиваль оперетты, Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок», V Международный особенный фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно» и XXIX Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова. Впервые был проведен Чебоксарский театральный форум, в рамках которого состоялся всероссийский фестиваль национальных театров юного зрителя «Атӑл юмахӗ» (Волжская сказка) и была организована работа международной лаборатории детской национальной драматургии «От чистого истока в прекрасное далеко». А для самодеятельных коллективов в Чувашии провели фестиваль любительских театров «Всегда театр» и фестиваль самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена».

Всего же в Год театра в республике было показано более двух тысяч спектаклей, в творческой копилке театральных коллективов появилось 37 новых и восстановленных постановок.

МЕЖДУ ТЕМ В Год театра творческие коллективы Чувашии побывали с гастролями в самых разных регионах страны. Концерты и спектакли чувашских артистов посмотрели жители Москвы, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Тюменской, Самарской, Ульяновской и Астраханской областей, республик Татарстан, Марий Эл, Башкортостан.

Фото: Спектакль «Мой дедушка был вишней» признали лучшим и жюри, и зрители фестиваля.