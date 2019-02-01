Отделочник во время ремонта школы в Порецком районе похитил учебный инвентарь

В Порецком районе осужден местный житель, проводивший ремонтные работы в образовательном учреждении и похитивший там имущество.

Судом установлено, что в июле этого года неоднократно судимый мужчина, во время ремонтных работ украл из здания Анастасовской средней школы музыкальную колонку и проектор. А из кабинета тренера спортивного зала — две пневматические винтовки, макет автомата «АК-74М», отъемный секторный магазин и 24 учебных патрона для него. Общий причиненный ущерб составил более 45 тысяч рублей.

Этот же «ремонтник» в сентябре залез в жилой дом в селе Напольное и похитил 5 метров электрокабеля. Подсудимый вину в совершенных преступлениях признал.

С учетом личности злоумышленника, позиции государственного обвинения и неотбытого наказания по предыдущему приговору, суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.