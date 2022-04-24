В Порецком районе ремонтируют дорогу, задействованную с строительстве М-12

На автомобильной дороге «Кожевенное — Гарт» в Порецком районе, задействованной при строительстве М-12, приступили к восстановлению разрушенного участка общей протяженностью 6 км.

Здесь будет выполнено устранение деформаций и повреждений (заделки выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других деформаций) и укладка щебня, сообщили в Минтрансе республики.

В перечень первоочередного ремонта дорог, задействованных в строительстве М-12 также вошли участки автодорог «Порецкое — Мочкасы», «Комсомольское — Старые Высли — Асаново», а также улицы Железнодорожная и Красноармейское в Канаше. В ходе ремонтных работ будут выполнены фрезерование асфальтобетонных покрытий, укладка асфальтобетона, укрепление обочин асфальтобетонной крошкой, нанесена разметка проезжей части. Финансирование текущего ремонта предусмотрено в проектно-сметной документации М-12, информируют в Минтрансе. Работы будут проведены на общей площади более 300 тыс. кв. метров.