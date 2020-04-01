В Ельце помнят о подвиге курсанта Безрукова

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Его представили к боевому ордену уже осенью 1941 года

Город Елец Липецкой области был во вражеской оккупации всего пять дней, но сполна познал весь ужас фашизма. Это — одна из причин трепетного отношения горожан к памяти тех, кто защищал и освобождал город в ноябре-декабре 1941 года. Среди них был и курсант 2-го Саратовского танкового училища Николай Григорьевич Безруков из села Дурасовка (ныне Октябрьское) Порецкого района.

Николай ушел в Красную Армию осенью 1939 г., поработав учебный год учителем физики Сиявской средней школы Порецкого района. Тогда же принял решение стать офицером и поступил в Саратовское военное училище. Но грянувшая война не дала курсантам завершить обучение и получить заветные петлицы с двумя «кубарями» и силуэтом танка на черном бархате. Уже через неделю после начала войны они в составе танковых экипажей находились на передовой.

Безруков попал в 150-ю танковую бригаду в экипаж танка Т-34. В арьергардных боях экипаж сдружился, понимал друг друга без слов. Это очень пригодилось в ходе Московской битвы. Бригада должна была вместе с другими частями Юго-Западного фронта обхватить в кольцо Елецкую группировку противника и разгромить ее, подорвав наступление на Москву из района Тулы танковых соединений Гудериана. Наши бойцы, вдохновленные общим порывом, рвались вперед, демонстрировали массовый героизм. Отличился в тех боях и наводчик танка курсант Безруков. Это и стало для него выпускным экзаменом.

«В боях под Ефремовым 20 ноября 1941 г. в составе экипажа командира роты Баранюка уничтожил до полуроты немецкой пехоты, до взвода автоматчиков уничтожено в бараке, а барак был сожжен. Уничтожил немецкую автомашину с людьми. На следующий день мощью своего огня тов. Безруков приостановил продвижение немецких автоматчиков и обеспечил переход нашей пехоты на новый оборонительный рубеж» — читаем мы в редком для 1941 года наградном листе с представлением курсанта Безрукова к ордену Красной Звезды. А через несколько дней был освобожден Елец.

После Ельца у Николая Безрукова было еще четыре года войны, он дослужился до майора, ему доверили танковый батальон. За подвиг при освобождении Путивля присвоили звание Героя Советского Союза, его грудь украсили две медали и пять орденов. Но увидеть поверженный Берлин ему было не суждено — тяжелое ранение 11 марта 1945 г. для майора Безрукова оказалось смертельным. Его похоронили на Холме Славы в городе Львове, в самом почетном месте.

Уже не выяснить, как попала в один из школьных музеев Ельца фотография нашего земляка Николая Безрукова. На снимке он уже со звездой Героя, то есть сфотографировали его после 10 октября 1943 года, когда вышел Указ о присвоении Николаю Григорьевичу звания Героя Советского Союза. Учитывая, что само вручение наград обычно происходило спустя несколько месяцев после выхода указа о награждении, скорее всего, фотография сделана не раньше весны 1944 года.

В том, что эта фотография стала общедоступной, заслуга поисковика Романа Перелетова из Ельца. Он не только разыскал ее, но и разместил к 100-летию Героя на городском сайте. «Сканировать и выкладывать в общедоступные группы — это способ сбора и сохранения информации на сегодняшний день, — считает он. — Мне вообще хотелось бы попробовать максимально поднять и объединить информацию по всем участникам боев за мой город и Елецкой наступательной операции». К слову, у него немало интересных историй, связанных с уроженцами Чувашии.

Так, благодаря стараниям самых разных людей из разных уголков страны документами, фотографиями и воспоминаниями дополяется биография славных уроженцев нашей республики — защитников Отечества.

Опубликовано: 23 апреля 2020 г.


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